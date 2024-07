Vakantieparken worstelen met fatbikes en e-steps: 'Verbieden is lastig'

Brabantse vakantieparken en campings zitten in hun maag met gasten die op fatbikes en elektrische steps over het terrein scheuren. Op camping De Heische Tip in Zeeland zijn fatbikes na verschillende ongelukken inmiddels verboden en ook andere parken kiezen ervoor dit soort tweewielers te weren. "De elektrische steps moeten ze bij ons thuislaten."

"Kinderen op een elektrische step kennen maar één stand: vol gas. Ik snap dat helemaal, want ik ben ook jong geweest", zegt Huigevoort. "Maar we hadden er zo veel overlast van. Kinderen op een step die tegen andere kinderen aanbotsten, aanrijdingen met auto's. Noem maar op. Drie jaar geleden hebben we de steps daarom verboden."

Huigevoort begrijpt dat wel. Niet iedereen wil op de camping alles lopend doen. Op een groot park als TerSpegelt, met vierduizend gasten als het vol is, kan het supermarktje net wat te ver weg zijn. Een step die 25 kilometer per uur haalt, is dan handig. Maar het schuurt met de veiligheid van andere gasten.

De straat is een afspiegeling van de camping, weet Michel Huigevoort. Hij is directeur van Recreatiepark TerSpegelt in Eersel en ziet de populariteit van fatbikes op het park groeien. "We zien een toename van elektrische vervoersmiddelen. Mensen rijden bij ons wel wat meer op fatbikes, maar het valt nog mee. Het is vooral de elektrische step die een opmars heeft gemaakt."

Bij Recreatiepark De Achterste Hoef in Bladel zien ze ook dat de fatbike veel meer op de camping wordt gebruikt dan vorig jaar. Maar een verbod is ingewikkeld, zegt een medewerkster die de telefoon opneemt. "Het is moeilijk om de fatbike te verbieden, want het is een elektrische fiets. En veel gasten pakken bij ons hun elektrische fiets. We vinden het lastig om onderscheid te maken."

Op deze Bladelse familiecamping spreken ze gasten die te hard op een fatbike scheuren wel aan. Maar dat geldt eigenlijk voor iedereen die met een rotvaart over de camping gaat. "We hebben ook senioren op de elektrische fiets die op volle kracht voorbijrazen", vertelt de medewerkster. Bij de Achterste Hoef hebben ze overigens de e-step wel verboden. "Dat hebben we een paar jaar geleden al gedaan. Kleine kinderen letten niet zo goed op, terwijl zij er het meest gebruik van maken. Zo'n ding gaat al snel te hard."

Bij camping de Heische Tip in Zeeland ging de fatbike na drie ongelukken op één dag in de ban. Naast de veiligheid van de kinderen en andere campinggasten, was ook de groeiende irritatie van campinggasten een belangrijke reden voor het verbod.