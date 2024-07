Dode bij vliegtuigcrash A58, piloot was de enige aan boord

Een klein vliegtuig is woensdagmiddah iets na een uur neergestort op de A58 bij de afslag Sint-Willebrord. Bij de crash is de piloot omgekomen. Op de snelweg vanuit Breda in de richting Bergen op Zoom liggen veel brokstukken op de weg. De snelweg is in beide rijrichtingen dicht.

Het toestel is na de crash in brand gevlogen. De rookpluim was in de wijde omtrek te zien. Rond kwart over een was er geen rook meer zichtbaar. De snelweg ligt wel nog bezaaid met brokstukken. Er zijn ook sporen van de crash in de berm naast de weg te zien.

De piloot was de enige aan boord van het vliegtuig. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en waardoor het toestel is neergestort, meldt de Veiligheidsregio. Veel hulpdiensten zijn ter plaatse.

