Vliegtuig neergestort op de A58, volg hier alle ontwikkelingen

Een klein vliegtuig is woensdagmiddag neergestort op de A58 bij Rucphen. Dat gebeurde op de weghelft in de richting van Breda naar Bergen op Zoom. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Bekijk hier de livestream van Omroep Brabant:

Liveblog

13.21 Onduidelijk of vliegtuig wilde landen of opstijgen Het is nog niet duidelijk of het vliegtuig wilde opstijgen of wilde landen. In de buurt van waar het vliegtuigje neerstortte ligt Breda International Airport. Het vliegveld geeft aan nog geen tijd te hebben om op vragen te reageren.

13.16 Piloot overleden De piloot van het vliegtuigje is overleden, meldt de Veiligheidsregio. De piloot was de enige aan boord.

13.12 Ooggetuigen Meerdere mensen hebben het vliegtuig zien neerstorten. Walter stond zo'n honderd meter verderop toen hij iets omlaag zag komen. "Ik zag iets een draai maken en naar beneden gaan. Het lijkt wel een klein vliegtuig, dacht ik nog. Toen het was gevallen zag ik plotseling een vuurbal en daarna rook", zegt hij. Foto: Perry Roovers/SQ Vision.

12.58 Snelweg afgesloten De A58 bij Rucphen is in beide richtingen afgesloten. Verkeer wordt omgeleid. Op de weg liggen veel brokstukken. Er zijn ook sporen van de crash in de berm naast de weg te zien. Het gaat volgens de ANWB om een klein vliegtuig. Foto: Robert te Veele. Hier lees je er meer over.