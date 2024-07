Piloot neergestort vliegtuigje op A58 volgde vlieglessen

De bestuurder van het woensdag neergestorte vliegtuigje volgde vlieglessen. Dat heeft directeur Jan Voeten van Breda Airport aan het ANP laten weten.

De piloot stortte woensdagmiddag met het lesvliegtuig neer op de A58. Het vliegtuig vloog in brand en de weg lag bezaaid met brokstukken. Ook in de berm lagen stukken van het vliegtuigje.

De piloot was de enige aan boord en overleed ter plekke. Het gaat om een man. Meer informatie over zijn identiteit is nog niet bekend.

De directeur zegt niet te willen speculeren over de toedracht van het ongeval. "We verlenen vanzelfsprekend alle medewerking aan de onderzoeken die zijn gestart", laat hij weten. Het vliegveld is de rest van de dag gesloten.

'Wonder boven wonder' niet meer slachtoffers

Volgens de eerste bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) was het toestel vertrokken vanaf Breda Airport, ook wel Seppe genoemd. Het gaat om een eenmotorig toestel.

Volgens een woordvoerder van de Onderzoeksraad zijn er 'wonder boven wonder' niet meer slachtoffers gevallen. "Maar het blijft heel tragisch voor de piloot", aldus de Onderzoekraad.

