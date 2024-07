'Een vuurbal', Walter en John zien vliegtuig als raket naar beneden gaan

John Koks uit Etten-Leur kan nog steeds niet geloven wat hij zojuist heeft gezien. Hij reed op de snelweg A58 toen hij recht voor zijn ogen de dodelijke vliegtuigcrash zag gebeuren. “150 meter voor me gebeurde het", vertelt hij. Dat ding klapte recht met zijn neus op het asfalt. En daarna was het een grote vuurbal."

Ook Walter zag het gebeuren. "Ik zag vanuit de bus ineens iets omlaag komen", vertelt hij. "Op het moment dat 'ie omlaag ging, zagen we een vuurbal en het was gebeurd." Het ging volgens hem om een klein vliegtuig. "Het was volgens mij net opgestegen. Hij maakte een draai en ik zag hem als een raket naar beneden gaan."

De autohandelaar was onderweg naar een klant. Toen hij de afslag Sint Willebrord nam, zag hij het vliegtuig op hem af komen. “Ik dacht: dat gaat niet goed. Hij vloog 150 meter van me af, recht met zijn neus naar beneden”, vertelt hij. John schrok zich kapot en durfde niet te stoppen. “Achter me zag ik dat het vliegtuig recht op het asfalt klapte. Het was één grote zwarte vuurbal. Ik sta nog te shaken.”

Het toestel crashte vlak bij de vangrail op de weghelft in de richting van Breda naar Bergen op Zoom. Van het vliegtuig is niks meer over en de brokstukken liggen deels op de parallelweg en op de snelweg. “Het had zomaar gekund dat hij op een auto was neergestort”, zegt John.

Hij begint zich steeds meer te realiseren wat hij heeft gezien. “Ik hoop dat ik vannacht een beetje kan slapen”, zegt John. “Je vraagt je af wat er gebeurd is en wie erin zaten. Ik denk dat de mensen die erin zaten geen pijn hebben gehad. Het was in één klap voorbij. Echt verschrikkelijk."

Het toestel vatte na de crash vlam. De piloot was de enige aan boord en hij overleed ter plekke. Vanwege het ongeluk is de snelweg in beide richtingen afgesloten. Het is nog onduidelijk hoe het toestel kon neerstorten, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Veel hulpdiensten zijn aanwezig op de plek van de crash.

