Dode vrouw in water is 73-jarige inwoonster van Oosterhout

In een aftakking van het Wilhelminakanaal bij het Houtwolplantsoen in Oosterhout is woensdagmiddag een overleden vrouw gevonden. Het gaat om een 73-jarige inwoonster van Oosterhout, blijkt uit onderzoek. De politie gaat niet uit van een misdrijf.

De vrouw werd aan het begin van de middag gevonden. Getuigen meldden dat ze de vrouw hebben zien zwemmen in het Wilhelminakanaal. Mogelijk is zij in het water onwel geworden. De brandweer, een ambulance, de politie en een team van de traumahelikopter kwamen naar de plek waar het gebeurde.

Foto: Eye4images

Foto: Eye4images