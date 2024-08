Jarno laat middeleeuwen herleven: 'Wat mijn ogen zien, maken mijn handen'

Een hakbijl aan de voordeur van Jarno Musters uit Waalwijk verraadt dat het geen doorsnee huis is in een woonwijk met rijtjeshuizen. Eenmaal binnen is zijn woonkamer vooral een werkplaats vol met (nep)wapens en attributen uit de middeleeuwen. Jarno maakt al heel lang spullen voor honden, maar dat werd een sleur en hij zocht een nieuwe uitdaging. Het begon met toverstafjes, maar ondertussen staat zijn kamer bijna vol met middeleeuwse wapens.

"Kom binnen, de hond doet niets hoor", zegt Jarno met een lach. De hondenliefhebber is sinds een half jaar gespecialiseerd in het namaken van middeleeuwse wapens. Handig als hij is, kan hij vrijwel alles zelf namaken. "Op mijn vierde zat ik al met mijn vader te lassen in de schuur. Wat mijn ogen zien, dat maken mijn handen", zegt hij. Het begon voor de lol met toverstafjes en groeide uit tot een goedlopende handel via Facebook en op beurzen en rommelmarkten.

"Evenementen over ridders trekken soms tienduizenden mensen."

Voorbeelden van spullen uit de middeleeuwen vindt hij op het internet en in musea. "Ik maak foto's en probeer het dan na te maken". Alles maakt hij op bestelling en op maat: "Ben jij twee meter lang, dan moet jouw speer langer worden dan wanneer jij een meter zestig bent." Volgens Jarno is er veel belangstelling voor de spullen die hij maakt: "Vroeger schaamden de mensen zich om te verkleden, maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Evenementen over ridders en de middeleeuwen bij kastelen trekken soms wel tienduizenden mensen." Een kruisboog uit zijn collectie die Jarno laat zien, ziet er levensecht uit. Toch kan je er niet mee schieten, want dan zou die onder de wapenwet vallen. Het is allemaal nagemaakt voor de show. "Eigenlijk is het een voetboog. Want je zet hem op de grond en houdt hem vast met je voet om mee te kunnen schieten. Maar iedereen kent het als een kruisboog." Het maken van de boog kostte Jarno ongeveer acht uurtjes: "Op een gegeven moment weet je hoe je het moet doen en gaat het sneller. De eerste duurt altijd langer."

"Eigenlijk is alles mijn pronkstuk."