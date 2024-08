Slachtoffers steekpartij in Portugal komen uit Tilburg en Goirle

Bij de steekpartij maandag in het Portugese Albufeira zijn vier mannen, in leeftijd variërend van 17 tot 21 jaar, uit Tilburg en Goirle gewond geraakt. Ze werden in buik en benen gestoken. Volgens de Portugese politie ging het mis bij een confrontatie tussen drie Ieren en negen Nederlanders. Dinsdag werd voor de steekpartij een 19-jarige Ier aangehouden en weer vrijgelaten, zo schrijft De Telegraaf donderdag. Hij wordt nog wel verdacht van poging tot meervoudige moord.

De steekpartij in de Portugese badplaats vond maandagochtend rond half vijf plaats in een appartementencomplex in Albufeira. Na onenigheid over het volume van de muziek gingen de Ieren verhaal halen bij de groep uit Tilburg. Dat ontaardde in een flinke knokpartij waarbij er, met name door Ieren, messen zouden zijn gebruikt.

Ier op vrije voeten

De jonge Ier, die net als de Nederlanders verbleef in het Praia da Oura-gebied in Albufeira, werd na zijn aanhouding voorgeleid aan de lokale rechter-commissaris, schrijft de Telegraaf. Ondanks vluchtgevaar naar Ierland werd hij toch op vrije voeten gesteld. Wel is zijn paspoort in beslag genomen. Hij is voorlopig de enige verdachte. Van twee andere Ieren, is nog niet vastgesteld dat ook zij een mes bij zich hadden.

De politie meldde al snel dat vier slachtoffers levensgevaarlijk gewond raakten. Zij liggen nog altijd in het ziekenhuis, de vijfde hoefde na behandeling niet te worden opgenomen. Hij werd in zijn arm gestoken. Volgens andere media zijn er ook aan Ierse kant gewonden gevallen en hebben de Tilburgers zich ook niet onbetuigd gelaten.

De jongen die er het ernstigst aan toe was, was lange tijd niet bij kennis. Onduidelijk is volgens de krant of dat nog steeds het geval is, maar zijn situatie zou in ieder geval niet meer kritiek zijn. De rest van de groep van in totaal negen is aangeslagen teruggekeerd naar Nederland.

'Bloederige bende'

Het was een bloederige bende, overal waren rode plassen te zien. Ik kan me bijna niet voorstellen wat hier gebeurd moet zijn. De Nederlandse jongeren zijn echt behoorlijk gestoken”, zei de eigenaar van het appartementencomplex in een interview met De Telegraaf.