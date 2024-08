Marktkooplui niet blij met massale gepin: ‘Kost ons honderden euro’s’

De meeste ondernemers zijn tegenwoordig maar wat blij als je wilt pinnen, maar niet op de markt in Den Bosch. Marktkooplieden voeren daar zelfs actie tegen het massale gepin. Want de kosten rijzen volgens de kooplui de pan uit. “Sommige mensen betalen iedere maand 600 euro aan transactiekosten”, zegt initiatiefnemer van de actie Karin de Winter.

Even verderop staat Jeannette, die groente en fruit verkoopt. Ze wil niet klagen, maar baalt er soms ook van. “Je kunt tegenwoordig gewoon niet meer zonder die pin”, zegt ze terwijl ze haar schouders ophaalt. “Maar af en toe weiger ik ook hoor. Bijvoorbeeld als ze één banaan kopen, want dan verdien ik niks. Dan geef ik hem wel gewoon weg.”

Maar daar is niet iedereen enthousiast over. “Dat is echt terug naar af”, reageert een man. Ik doe alles met de pinpas en heb geen contant geld op zak. En een vrouw zegt lachend: “Risico van het vak toch? Het lijkt me ook harstikke veilig om te pinnen, want dan hebben ze niet zoveel cash geld liggen.”

Daar moet Karin deze bezoeker van de markt dan weer gelijk in geven. “Marktkooplieden zijn vroeger regelmatig overvallen en achterna gereden, dus dat klopt zeker. Maar het is nu gewoon te duur”, zegt ze. “Als die transactiekosten wat lager zouden zijn, hoeven wij de prijzen niet omhoog te gooien en gaan mensen ook niet massaal dingen vanuit China bestellen.”