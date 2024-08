Dag 6 Olympische Spelen: estafettezwemsters moeten finale laten gaan

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook donderdag diverse Brabanders in actie. Onder meer judoka Guusje Steenhuis en BMX'er Dave van der Burg moeten aan de bak. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van de prestaties van onze provinciegenoten.

Springruiters door naar finale

De Nederlandse springruiters zijn met een overtuigend resultaat door naar de finale. Ze eindigden in de kwalificatie als vijfde. Maikel van der Vleuten en Kim Emmen sprongen foutloos. Harrie Smolders wipte aan het einde van zijn proef twee balken van de hindernissen, wat kon rekenen op acht strafpunten. Vrijdag 2 augustus om twee uur 's middags is het aan de springruiters om een poging te doen op het podium te eindigen.

Voor de Raamsdonkse Emmen is het haar debuut op de Olympische Spelen. Ze is mee als reserve en werd vandaag ingezet als vervanging voor Willem Greve. Kim Emmen is pas de tweede Nederlandse vrouw ooit die Nederland vertegenwoordigd bij het springen. Ruiter Willem Greve kon niet uitkomen voor Nederland omdat zijn paard tijdens de warming-up niet in topvorm was.

Estafettezwemsters moeten finale laten gaan

De Nederlandse estafettezwemsters hebben naast een finaleplek gegrepen op de 4x200 meter. Brabanders Janna van Kooten, Imani de jong en Marrit Steenbergen werden samen met de Doetinchemse Silke Holkenborg zevende in hun halve finale. Overall werden de dames twaalfde. Dat is helaas te mager om de finale te bereiken. Alleen de beste acht landen mogen daaraan meedoen.

De zwemsters hebben een tijd neergezet van in totaal 7,57,58 minuten. Om de top acht te kunnen halen, hadden de estafettezwemsters ruim drie seconden sneller moeten zijn. De nummer één, Australië, liep zeventien seconden voor op de Nederlandse ploeg.

Judoka Steenhuis strandt in kwartfinales

Judoka Guusje Steenhuis deed donderdagochtend goede zaken op de Spelen, ze stootte door naar de kwartfinale. De 31-jarige Steenhuis uit Grave won in de klasse tot 78 kilogram na een lang gevecht in de verlenging (golden score) op waza-ari van de Poolse Beata Pacut-Kloczko, de nummer 17 van de wereld. Net als Steenhuis, stootte ook judoka Michael Korrel door naar de kwartfinale.

In die kwartfinale plaatste Steenhuis zich niet voor de halve finale. Ze lag in haar kwartfinale in de klasse tot 78 kilogram al na een paar tellen op haar rug tegen de Israëlische Inbar Lanir, de nummer 3 van de wereld. Steenhuis gaat nu als verliezer door naar de herkansingen. De bronzen medaille is nu het maximaal haalbare.

Roeien

Lisa Scheenaard, die roeide bij de Eindhovense Studenten Roeivereniging Thêta, en Martine Veldhuis zijn vierde geworden in de finale dubbeltwee van het roeien. Het goud ging naar het Nieuw-Zeelandse duo Francis Brooke/Lucy Spoors.

Deze Brabanders komen verder vandaag in actie