Hier komen duizenden vrachtwagens extra, maar de lucht is er nu al te vies

Het was juist erg rustig op de Mierloseweg in Geldrop. Vakantieperiode, dus weinig verkeer. En dan is er ook nog een weg afgesloten. Toch werd er donderdagochtend een te hoge luchtvervuiling gemeten. En dat belooft weinig goeds nu er een enorm distributiecentrum in buurgemeente Nuenen dreigt te komen, zo vinden de tegenstanders hiervan. Reden voor hen om de meting op touw te zetten.

Jan Diepens is expert op het gebied van luchtkwaliteit bij de Technische Universiteit in Eindhoven. Hij zit deze regenachtige donderdag onder een afdak van het gemeentehuis van Geldrop-Mierlo met zijn meetapparatuur. Als inwoner van die gemeente maakt hij zich zorgen over de komst van het distributiecentrum met een oppervlakte van 300.000 vierkante meter. Actiegroep 'Distributiecentrum Nee' kijkt over de schouder mee. “We hebben het hier niet over twintig of dertig extra vrachtwagens per dag”, zegt Karen Diederiks van de actiegroep. “Volgens onze verkeersdeskundige gaat het om duizenden vrachtwagens.”

"We kunnen verkeersveiligheid niet meer garanderen."

De meting is ook een beetje symbolisch bedoeld. Om echte betrouwbare gegevens te krijgen, moet je over een langere periode op meer locaties meten. De actiegroep doet het om nu publiciteit te krijgen. Op 4 augustus loopt namelijk de termijn af om een zienswijze, een officiële reactie, in te dienen tegen de bouwvergunning. Inmiddels zijn er volgens de actiegroep achthonderd reacties verstuurd. En de tegenstanders van het plan hopen dat meer mensen deze laatste dagen in de pen gaan klimmen. “Onze zienswijze is vanmorgen de deur uitgegaan”, zegt wethouder Frans Stravers die ook een kijkje komt nemen bij de metingen. Het distributiecentrum komt tussen Geldrop en Nuenen in te liggen. Officieel op Nuenens grondgebied. Beide gemeenten zijn er niet blij mee. Nuenen zegt gebonden te zijn aan afspraken. Het distributiecentrum tegenhouden, zou de gemeente erg veel geld kunnen kosten. Stravers zit ermee in zijn maag. "Je mag deze distributiecentra bijna niet meer bouwen in Brabant, maar hier ligt een onherroepelijk bestemmingsplan." Stravers die als wethouder gaat over onder meer economie, natuur en milieu en duurzaamheid maakt zich ook zorgen over de verkeersveiligheid. "We hebben een verkeersonderzoek gehouden om onze eigen bereikbaarheid in kaart te brengen. Als we het verkeer van dit distributiecentrum erbij krijgen, kunnen we op bepaalde plekken de veiligheid niet meer garanderen.”

"Je zit niet eens bij een snelweg in de buurt"

Karen Diederiks hoopt dat de gemeente Nuenen een wapen in handen heeft heeft met de voorwaarden die in het bestemmingsplan voor het gebied staan. “Er staat bijvoorbeeld in dat de neerslag van stikstof op de Kleine Dommel niet te hoog mag zijn.” Diederiks snapt niet dat ondernemers op deze plek zouden willen zitten. “Je zit niet eens bij een snelweg in de buurt. En je krijgt links en rechts bezwaren om je oren.” Volgens deskundige Jan Diepens is het nog niet mogelijk om de precieze impact van het distributiecentrum te zien. “Je weet niet wat erin komt. Je weet niet wat voor soort vrachtwagens hier gaan rijden”, geeft hij onder meer aan. De komst van het distributiecentrum is ook mede een gevolg van ons eigen consumeren, beseft hij. “Maar de gemeentes moeten ook beter plannen waar zo’n centrum dan komt. Aan de snelweg met een eigen op- en afrit. En niet dat je vrachtwagens door een dorpskern krijgt.”

"Hele kleine fijnstof komt je longen niet meer uit"