Verdwalen en je verbazen in het museum van Frans dat zijn vader ooit begon

1/2 In dit museum in Langenboom kan je bijna alles vinden

In Brabant zijn we enorm goed in het verzamelen van dingen. Dat blijkt wel als je ziet dat er in onze provincie zo’n 120 musea zijn. Een van de meest bijzondere vind je in Langenboom. Daar is het museum voor Nostalgie en Techniek.

Als je de enorme hal in Langenboom binnenkomt, vallen je ogen zowat uit je oogkassen. Overal waar je kijkt, staat werkelijk van alles. “Eigenlijk zijn we een heleboel minimusea ineen”, zo zegt Frans van Schayik. Hij runt vol enthousiasme dit museum. Die verscheidenheid valt direct op. Om maar een paar dingen te noemen: Mariabeeldjes, een oud schooltje, televisies in alle soorten en maten, een oude bakkerij, politie-uniformen en oude brommers. En dit is nog maar een fractie van wat er allemaal te zien is.

Een van de hallen van het museum (foto: Jos Verkuijlen).

“Ik denk dat er hier zo’n 25.000 objecten staan”, zegt Frans. “Maar het is maar hoe je telt. Neem de collectie vingerhoedjes. Tel je die in zijn geheel of elk vingerhoedje apart? We zijn eens begonnen met een project om alles te tellen. Maar ja, dat is nog een hele klus.”

Zomercolumn De regioverslaggevers van Omroep Brabant brengen in augustus zomercolumns uit hun regio. Je leest en bekijkt ze online en in de nieuwsuitzending op televisie. Vandaag gaat verslaggever Jos Verkuijlen (regio Noordoost-Brabant) naar een bijzonder museum. Heb jij nieuws voor Jos? Stuur dan jouw tip naar: [email protected]

Het begon ooit met zijn vader, Wim van Schayik. Die werkte als smid en manusje-van-alles vanuit Langenboom. “In de jaren 50 van de vorige eeuw was hij hoefsmid. Hij kwam overal bij boeren om paarden te beslaan. Toen kwam ook gas en elektriciteit op. Hij maakte zich ook dat eigen en ging ermee bij boeren aan de slag”, vertelt zoon Frans.

Er zijn veel oude brommers (foto: Jos Verkuijlen).