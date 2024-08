Dag 7 Olympische Spelen: beachvolleybalsters naar achtste finale

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook vrijdag diverse Brabanders in actie. Onder meer de atleten Sven Roosen en Niels Laros, beachvolleybalster Raïsa Schoon en de oranjehockeyvrouwen moeten aan de bak. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van de prestaties van onze provinciegenoten.

Hassan voltooit eerste opdracht en is door naar finale 5000 meter Atlete Sifan Hassan heeft de eerste opdracht van haar opzienbarende missie op de Olympische Spelen van Parijs volbracht. De 31-jarige Nederlandse atlete plaatste zich in het volle Stade de France eenvoudig voor de finale van de 5000 meter. Ze eindigde als tweede in de eerste van twee series. Alleen de Keniaanse wereldkampioene Faith Kipyegon bleef haar voor. De finale is op maandag 5 augustus.

De hockeysters staan nu bovenaan in hun groep en spelen morgen hun laatste duel in de poule. Het team was al geplaatst voor de kwartfinales. Daarin is Japan de tegenstander.

Pien Sanders uit Udenhout opende de score voor Nederland. Ze bracht de hockeyvrouwen met een handige tip in op voorsprong. De derde goal, vlak voor rust, was de mooiste van de dag. Een razendsnelle combinatie over meerdere schijven werd knap binnengetikt door Maria Verschoor. De Belgen maakten daarna nog een eretreffer (3-1), maar konden de wedstrijd niet meer spannend maken.

Bondscoach Jos Lansink van de springruiters keek met gemengde gevoelens terug op de landenfinale van de Olympische Spelen in Parijs. Hij zag Maikel van der Vleuten, Kim Emmen en Harrie Smolders op de vierde plaats eindigen, hetzelfde resultaat als in Tokio. "Vijf à zes landen zijn aan elkaar gewaagd. Het kwartje moet de goede kant opvallen. Dat deed het niet."

Springruiters op Spelen opnieuw vierde in landenwedstrijd De Nederlandse springruiters zijn er op de Olympische Spelen van Parijs net niet in geslaagd een medaille te veroveren. Net als in Tokio drie jaar geleden eindigde het team als vierde.

Nederland na twee keer goud negende in medailleklassement Door gouden medailles bij het roeien en het zeilen is Nederland in het medailleklassement van de Olympische Spelen gestegen naar de negende positie, nog voor Canada en Duitsland. TeamNL staat nu op vier gouden plakken, plus twee keer zilver en twee keer brons.

Cathelijn Peeters vervangt Bol op Spelen in series 4x400 meter gemengde estafette Femke Bol komt vrijdagavond niet in actie in de series van de 4x400 meter gemengde estafette. Bondscoach Laurent Meuwly stelt wel Lieke Klaver op. Zij moet samen met Cathelijn Peeters, Eugene Omalla en Isaya Klein Ikkink in de series een plek in de finale afdwingen.

Atleet Sven Roosen gooit verder dan ooit met kogel Sven Roosen (23) is bezig aan een geweldige tienkamp. Nadat de Eindhovenaar eerder al een persoonlijk record vestigde bij het verspringen (7,56), komt hij ook op het onderdeel kogelstoten verder dan ooit: 15,10 meter. Na drie onderdelen blijft Roosen zevende, maar het verschil met de atleten voor hem is miniem.

Atleet Niels Laros voelt zich sterk

Atleet Niels Laros (19) uit Oosterhout is, zo denkt hij, in zijn beste vorm ooit. Dat liet hij weten na de series van de 1500 meter in Parijs. Hij eindigde in zijn serie als vierde in een tijd van drie minuten en 35,38 seconden. De eerste zes per heat plaatsten zich voor die halve finale op zondag, voor de rest volgt zaterdag een herkansingsronde. Herkansingen zijn nieuw in de atletiek en de mondiale atletiekbond voert het format voor het eerst in op de Spelen van Parijs.

Laros liep de eerste rondjes achterin de groep en rukte in de laatste ronde op naar voren. In de eindsprint naar de finish hield hij eenvoudig stand. "Vlak voor zo'n eerste race bouwt de spanning zich wel op, dus de series doorkomen geeft altijd wel een opluchting."

Hij wilde ook per se een optreden in de herkansingen voorkomen. "Het is wel leuk bedacht, want je kunt altijd twee keer lopen op een toernooi. Maar als je die herkansingen moet lopen en het redt, heb je drie dagen op rij een wedstrijd en dat is niet in je voordeel met het oog op de finale."

Laros geldt als een groot hardlooptalent. Hij maakte vorige zomer een opvallend debuut tijdens het WK atletiek in Boedapest met de tiende plaats op de 1500 meter in een Nederlands record van drie minuten en 31,25 seconden. Op de afgelopen FBK Games in Hengelo liep hij een Nederlands record op de 1000 meter van twee minuten en 14,37 seconden, een wereldrecord bij de junioren.