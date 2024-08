Dag 7 Olympische Spelen: Hockeysters blijven ongeslagen

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook vrijdag diverse Brabanders in actie. Onder meer de atleten Sven Roosen en Niels Laros, beachvolleybalster Raisa Schoon en de oranjehockeyvrouwen moeten aan de bak. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van de prestaties van onze provinciegenoten.

Springruiters op Spelen opnieuw vierde in landenwedstrijd De Nederlandse springruiters zijn er op de Olympische Spelen van Parijs net niet in geslaagd een medaille te veroveren. Net als in Tokio drie jaar geleden eindigde het team als vierde. Met een uitblinkende Kim Emmen op Imagine (0 strafpunten) bleef na de openingsronde van Maikel van der Vleuten op Beauville Z (6 strafpunten) een topnotering mogelijk. Harrie Smolders en Uricas vd Kattevennen kregen alleen 1 strafpunt vanwege een nipte tijdsoverschrijding waardoor Nederland op een totaal van 7 strafpunten uitkwam. Dat waren er net zo veel als Frankrijk, dat op tijd het brons veroverde. Onder toeziend oog van de Franse president Emmanuel Macron ging het goud naar Groot-Brittannië, zilver was er voor de Verenigde Staten. Frankrijk veroverde brons. Hockeysters blijven ongeslagen

De Nederlandse hockeysters hebben ook hun vierde groepsduel op de Olympische Spelen gewonnen. Tegen België, dat tot vandaag ook nog foutloos was, wonnen de vrouwen met 3-1. Pien Sanders uit Udenhout opende de score voor Nederland. Ze bracht de hockeyvrouwen met een handige tip in op voorsprong. De derde goal, vlak voor rust, was de mooiste van de dag. Een razendsnelle combinatie over meerdere schijven werd knap binnengetikt door Maria Verschoor. De Belgen maakten daarna nog een eretreffer (3-1), maar konden de wedstrijd niet meer spannend maken. De hockeysters staan nu bovenaan in hun groep en spelen morgen hun laatste duel in de poule. Het team was al geplaatst voor de kwartfinales. Daarin is Japan de tegenstander.

Pien Sanders viert haar treffer (foto: ANP).

Atleet Sven Roosen gooit verder dan ooit met kogel

Sven Roosen (23) is bezig aan een geweldige tienkamp. Nadat de Eindhovenaar eerder al een persoonlijk record vestigde bij het verspringen (7,56), komt hij ook op het onderdeel kogelstoten verder dan ooit: 15,10 meter. Na drie onderdelen blijft Roosen zevende, maar het verschil met de atleten voor hem is miniem. Roosen zakt ondanks twee records naar zevende plaats in tienkamp. LEES OOK: Van spikes uit de bak 'gevonden voorwerpen' naar de Olympische Spelen

Sven Roosen is bezig aan een geweldige olympische tienkamp (foto: ANP 2024/Xinhua/Song Yanhua).

Atleet Niels Laros voelt zich sterk

Atleet Niels Laros (19) uit Oosterhout is, zo denkt hij, in zijn beste vorm ooit. Dat liet hij weten na de series van de 1500 meter in Parijs. Hij eindigde in zijn serie als vierde in een tijd van drie minuten en 35,38 seconden. De eerste zes per heat plaatsten zich voor die halve finale op zondag, voor de rest volgt zaterdag een herkansingsronde. Herkansingen zijn nieuw in de atletiek en de mondiale atletiekbond voert het format voor het eerst in op de Spelen van Parijs. Laros liep de eerste rondjes achterin de groep en rukte in de laatste ronde op naar voren. In de eindsprint naar de finish hield hij eenvoudig stand. "Vlak voor zo'n eerste race bouwt de spanning zich wel op, dus de series doorkomen geeft altijd wel een opluchting." Hij wilde ook per se een optreden in de herkansingen voorkomen. "Het is wel leuk bedacht, want je kunt altijd twee keer lopen op een toernooi. Maar als je die herkansingen moet lopen en het redt, heb je drie dagen op rij een wedstrijd en dat is niet in je voordeel met het oog op de finale." Laros geldt als een groot hardlooptalent. Hij maakte vorige zomer een opvallend debuut tijdens het WK atletiek in Boedapest met de tiende plaats op de 1500 meter in een Nederlands record van drie minuten en 31,25 seconden. Op de afgelopen FBK Games in Hengelo liep hij een Nederlands record op de 1000 meter van twee minuten en 14,37 seconden, een wereldrecord bij de junioren.

Niels Laros in actie in de series van de 1500 meter (foto: ANP 2024/Jasper Jacobs BELGA).

Niels Laros (links) eindigde vierde in zijn heat (foto: ANP 2024/Petr David Josek AP).

Roosen in top tien na twee onderdelen tienkamp

Sven Roosen heeft het tweede onderdeel van de tienkamp, het verspringen, achter de rug. De Eindhovenaar kwam tot een afstand van 7,56 meter. Op het eerste onderdeel, de 100 meter sprint, eindigde Roosen vanochtend keurig als vierde in een tijd van 10,52 seconden. Roosen staat met een totaal van 1920 punten na twee onderdelen zevende in het algemeen klassement. De Canadees Damian Warner leidt met 2042 punten.

Sven Roosen in actie op het onderdeel verspringen (foto: ANP 2024/Martin Bernetti AFP).

Sven Roosen sprong naar een afstand van 7,56 meter (foto: ANP 2024/Kirill Kudravtsev AFP).

Hockeymannen herstellen van slecht begin

De Oranje-hockeyers begonnen vanochtend slecht aan de laatste poulewedstrijd, tegen Spanje. Na het eerste kwart leidde Spanje met 2-0, maar uiteindelijk werd het 5-3 voor Nederland. Floris Wortelboer uit Teteringen scoorde de derde Oranjetreffer met een fraaie backhand en Tjep Hoedemakers uit Geldrop nam het vierde Nederlandse doelpunt voor zijn rekening. De ploeg van de Vughtse bondscoach Jeroen Delmee was al zeker van een plaats in de knock-outfase, maar het duel met Spanje was nog van belang. Bij een nederlaag zou Oranje gezakt zijn in de poule en had het een zwaardere tegenstander in de volgende ronde getroffen.

Thierry Brinkman kan de Spanjaard Jordi Bonastre niet blocken (foto: ANP 2024/.Loic Venance AFP).

Floris Wortelboer viert zijn treffer tegen Spanje (foto: ANP 2024/.Loic Venance AFP).

Zwemster Steenbergen zevende in serie

Marrit Steenbergen stelde vanochtend teleur op de 200 meter wisselslag. Ze werd zevende in haar serie. Ze tikte aan na twee minuten en 13,21 seconden. Om zich te plaatsen voor de halve finale moest ze tot de beste zestien zwemsters op dit onderdeel behoren en dat lukte haar hiermee niet.

Marrit Steenbergen tijdens de Olympische Spelen in Parijs (foto: ANP 2024/Robin Utrecht).

Niels Laros rechtstreeks naar halve finale 1.500 meter

Atleet Niels Laros uit Oosterhout eindigde vanochtend als vierde in zijn serie op de 1500 meter in een tijd van drie minuten en 35,38 seconden, zijn beste seizoenstijd. Daarmee is hij rechtstreeks geplaatst voor de halve finale op zondag. Laros geldt als toptalent op de middellange afstanden. Als junior (onder 18) liep hij het Europees record van Jakob Ingebrigtsen uit de boeken. Vorig jaar haalde Laros knap de WK-finale op deze afstand, waarin hij tiende werd. Op de 1000 meter werd Niels Laros tijdens de FBK-games de snelste Nederlander ooit. Hij zette met een tijd van 2.14,39 op de stadionklok tevens een nieuw wereldrecord junioren neer, dat met 2.15,00 al 25 jaar op naam stond van Benjamin Kipkurui uit Kenia.

Niels Laros in actie in de series van de 1500 meter (foto: ANP 2024/Jasper Jacobs BELGA).

Zwemmer Nyls Korstanje door

Zwemmer Nyls Korstanje van NTC Eindhoven heeft zich vanochtend geplaatst voor de halve finale van de 100 meter vlinderslag. Hij eindigde vanochtend tijdens de series als vierde. Hij tikte aan na 51.17 seconden. Sven Roosen goed begonnen aan olympische tienkamp

Eindhovenaar Sven Roosen (23) is goed begonnen aan de olympische tienkamp. Hij eindigde - na een lastige start - op de 100 meter sprint als vierde in een tijd van 10.52 seconden, goed voor 970 punten. Hij liep slechts een fractie onder zijn persoonlijk record. Roosen verraste Jan en alleman door een startbewijs voor de tienkamp in Parijs te bemachtigen. LEES OOK: Van spikes uit de bak 'gevonden voorwerpen' naar de Olympische Spelen

Sven Roosen (vierde van links) in actie op de 100 meter in Parijs (foto; ANP 2024/Anne-Christine Poujoulat AFP).

Sven Roosen (rechts) sterk op de 100 meter (foto: ANP 2024/Michael Kappeler DPA).

Ook bij vijfde olympische deelname voelt Marianne Vos zenuwen

Marianne Vos staat zondag in Parijs aan de start van de wegwedstrijd voor haar vijfde deelname aan de Olympische Spelen. Met goud op de puntenkoers in 2008 (Beijing) en in de wegwedstrijd in 2012 (Londen) is de 37-jarige renster uit Babyloniënbroek een brok routine. "Ik sta straks toch weer zenuwachtig aan de start. Het zijn wel de Spelen", vertelt ze in het rennershotel van de Nederlanders even buiten de Franse hoofdstad. Haar voorbereiding was weleens hectischer. In Beijing was ze gefocust op warme omstandigheden, maar was het op de dag van de wegrace koud en nat. Ze redde haar Spelen door de puntenkoers te winnen, een baanonderdeel dat niet meer olympisch is. Vier jaar later was ze topfavoriete in Londen. Opnieuw in de regen maakte ze die status waar. "Dat was heel bijzonder, een moment dat ik zo weer voor me kan halen. In Beijing leerde ik dat je je niet op één scenario moet blindstaren. Dat doen we hier ook niet. Dit wordt een koers waarin heel veel verschillende rensters naar voren kunnen komen." Ze heeft in principe een dienende rol, want Lorena Wiebes is aangewezen als kopvrouw. "Ik ben niet bezig met een derde gouden medaille. Ik ben bezig met het team. We gaan voor goud met Lorena als vooruitgeschoven pion." Vos roemt de koelheid van Wiebes, die de overwinningen aaneenrijgt. "Lorena kan ontzettend goed met druk en verwachtingen omgaan. Ze blijft er rustig onder. Ze zal echt wel spanning ervaren, maar daar merk je weinig van." Vos onderging vorig jaar een operatie aan de liesslagader. Het was de vraag of ze nog op topniveau zou terugkeren. Dat is gelukt, zo bleek al dit voorjaar. "Er waren best veel vraagtekens. Het voelt wel een beetje als een cadeautje dat ik hier sta. Ik ben niet echt met de Spelen bezig geweest. Ik wilde een zo hoog mogelijk niveau halen en dan weet je dat een selectie erin zit. Het was best spannend."

Marianne Vos in actie tijdens de Olympische wegwedstrijd in Tokio (foto: ANP 2021/Robin Utrecht).

IOC belooft na kritiek minder vaak fans in beeld te brengen

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en Olympic Broadcasting Services (OBS) passen de beeldregistratie voor het restant van de Olympische Spelen aan. Vanaf nu zijn de camera's meer op de sporters gericht en minder op de fans op de tribunes. Het IOC en OBS kregen de eerste dagen van de Spelen het verwijt dat de tv-kijker veel belangrijke sportmomenten miste, omdat op dat moment de camera's op de tribunes gericht waren. "Omdat er drie jaar terug tijdens de Olympische Spelen in Tokio geen fans op de tribunes aanwezig waren, wilden we er zeker van zijn dat onze camera's de geweldige sfeer op de locaties van de Spelen in Parijs vastlegden. We moeten nu echter toegeven dat onze uitzendingen in sommige gevallen te veel beelden van juichende toeschouwers bevatten" laat een woordvoerder van IOC-dochter OBS weten. "We hebben dit samen met de productieteams van onze locaties aangepakt en zullen ons primair blijven concentreren op de atleten en de belangrijkste momenten van het sportevenement."