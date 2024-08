Dag 7 Olympische Spelen: Sven Roosen begint goed aan de tienkamp

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook vrijdag diverse Brabanders in actie. Onder meer de zwemmers Nyls Korstanje en Marrit Steenbergen, beachvolleybalster Raisa Schoon en de oranjehockeymannen en -vrouwen moeten aan de bak. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van de prestaties van onze provinciegenoten.

Hockeymannen beginnen slecht aan duel met Spanje De Oranje-hockeyers zijn slecht begonnen aan de laatste poulewedstrijd, tegen Spanje. Na het eerste kwart leidde Spanje met 2-0, inmiddels staat het 2-1. De ploeg van de Boxtelse bondscoach Jeroen Delmee is al zeker van een plaats in de knock-outfase, maar het duel met Spanje is zeker nog van belang. Bij een nederlaag zakt Oranje namelijk in de poule en treft het een zwaardere tegenstander in de volgende ronde.

Sven Roosen goed begonnen aan olympische tienkamp Eindhovenaar Sven Roosen (23) is goed begonnen aan de olympische tienkamp. Hij eindigde - na een lastige start - op de 100 meter sprint als vierde in een tijd van 10.52 seconden, goed voor 970 punten. Hij liep slechts een fractie onder zijn persoonlijk record. Roosen verraste Jan en alleman door een startbewijs voor de tienkamp in Parijs te bemachtigen.

Ook bij vijfde olympische deelname voelt Marianne Vos zenuwen

Marianne Vos staat zondag in Parijs aan de start van de wegwedstrijd voor haar vijfde deelname aan de Olympische Spelen. Met goud op de puntenkoers in 2008 (Beijing) en in de wegwedstrijd in 2012 (Londen) is de 37-jarige renster uit Babyloniënbroek een brok routine. "Ik sta straks toch weer zenuwachtig aan de start. Het zijn wel de Spelen", vertelt ze in het rennershotel van de Nederlanders even buiten de Franse hoofdstad.

Haar voorbereiding was weleens hectischer. In Beijing was ze gefocust op warme omstandigheden, maar was het op de dag van de wegrace koud en nat. Ze redde haar Spelen door de puntenkoers te winnen, een baanonderdeel dat niet meer olympisch is.

Vier jaar later was ze topfavoriete in Londen. Opnieuw in de regen maakte ze die status waar. "Dat was heel bijzonder, een moment dat ik zo weer voor me kan halen. In Beijing leerde ik dat je je niet op één scenario moet blindstaren. Dat doen we hier ook niet. Dit wordt een koers waarin heel veel verschillende rensters naar voren kunnen komen."

Ze heeft in principe een dienende rol, want Lorena Wiebes is aangewezen als kopvrouw. "Ik ben niet bezig met een derde gouden medaille. Ik ben bezig met het team. We gaan voor goud met Lorena als vooruitgeschoven pion."

Vos roemt de koelheid van Wiebes, die de overwinningen aaneenrijgt. "Lorena kan ontzettend goed met druk en verwachtingen omgaan. Ze blijft er rustig onder. Ze zal echt wel spanning ervaren, maar daar merk je weinig van."

Vos onderging vorig jaar een operatie aan de liesslagader. Het was de vraag of ze nog op topniveau zou terugkeren. Dat is gelukt, zo bleek al dit voorjaar. "Er waren best veel vraagtekens. Het voelt wel een beetje als een cadeautje dat ik hier sta. Ik ben niet echt met de Spelen bezig geweest. Ik wilde een zo hoog mogelijk niveau halen en dan weet je dat een selectie erin zit. Het was best spannend."