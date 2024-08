Peter R. de Vries Foundation besteedt aandacht aan omgebrachte Tilburger

De Peter R. de Vries Foundation vraagt komende week aandacht voor de in 1997 omgebrachte Justus Hertig. Hij overleed door messteken toen hij zijn neef te hulp schoot bij een woordenwisseling met een onbekende man. Met een oproep van halfzus Kiki hoopt de Foundation informatie over de dader te krijgen.

De toen 28-jarige Justus uit Tilburg was op 30 augustus 1997 met een neef en twee vrienden op stap in de binnenstad. Toen ze rond één uur 's nachts café Bolle op het Piusplein inliepen, botste een man tegen de neef van Justus aan. Er ontstond ruzie, waarbij de man een mes trok. Hij begon ermee te zwaaien en raakte de slagader in de schouder van Justus. Die kwam in een coma terecht en overleed twee weken later.

De oproep van halfzus Kiki is onderdeel van de Case not closed-campagne op sociale media die de Peter R. de Vries Foundation heeft opgezet. Zij vindt dat het tijd wordt dat mensen gaan praten en richt zich in een video tot de dader. "Kan jij leven met wat je hebt gedaan? Praten zal voor jou misschien ook een last van je schouders zijn. Wij gaan dit als familie nooit vergeten, maar laten dit ook niet los."

Een team van 25 rechercheurs werd op de moordzaak gezet. Ondanks getuigenverklaringen en een compositietekening van de dader bleef de zaak onopgehelderd. Er werd in oktober van dat jaar wel een verdachte opgepakt, maar die kwam weer vrij toen bleek dat hij niets met de moord te maken had. In 2002 hield de politie opnieuw een man aan, maar die werd weer vrijgelaten omdat er te weinig bewijs was.

Directeur Kelly de Vries van de Peter R. de Vries Foundation roept mensen op tips en informatie te delen. Dat kan ook anoniem. De stichting besteedt in 2024 elke week aandacht aan een cold case.