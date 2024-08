Klein paleis voor een kleine prijs, dit is Brabants goedkoopste koophuis

Het goedkoopste koophuis van Brabant vind je in Roosendaal. En het is bij lange na niet het kleinste huis dat je op Funda vindt. Het perceel is ruim en er had ook makkelijk een ruime gezinswoning kunnen staan. Er staat slechts een klein paleisje en daarvoor betaal je dan ook een klein prijsje. Dit energiezuinige tiny house kost 64.000 euro.

Het huisje van 33 vierkante meter staat aan de Industriestraat 69 samen met nog enkele andere tiny houses. Verbouwen en verduurzamen is allemaal niet nodig. Dit koopje is instapklaar en nog duurzaam ook met acht zonnepanelen op het dak. De verwarming is elektrisch, dus geen geen gaskosten. Verder zitten er een moderne badkamer en keuken in. De verkoper heeft de prijs onlangs verlaagd naar 64.000 euro. En dat hebben ze bij C&R Makelaars wel gemerkt. "Er reageerden veel mensen op de woning. Maar er zitten wel wat haken en ogen aan zo'n tiny house en daardoor past het niet bij iedereen", legt Lindsay de Groot uit. "De huisjes bij elkaar vormen een hechte gemeenschap en daar moet je wel een beetje bij passen." Gebruik lichte kleuren

Dit koophuis in Roosendaal heeft niet heel veel woonoppervlakte, maar hoeft niet klein aan te voelen volgens interieurstyliste Lot van Let's Lot uit Oss. "Gebruik geen donkere kleuren als je weinig ruimte hebt, want dan lijkt je huis kleiner. Maak gebruik van lichte kleuren en voer dit door in je hele huis.", vertelde de styliste eerder aan Omroep Brabant. Volgens haar moet je ook rekening houden met functies in je huis. Je kunt beter een grote bank neerzetten in je kleine woning dan allemaal losse stoelen. Zo heb je een duidelijk zitgedeelte en dat zorgt voor rust", vertelt ze. "Let ook bij accessoires op dat je rust houdt. Een groot schilderij aan de muur met felle kleuren is ruimtelijker dan allerlei fotolijstjes." Samen eten

De vorige bewoner heeft gekozen voor een grote eettafel. Series bingen wordt vanuit bed gedaan. En wie lekker wil relaxen kan dat op het terras doen in het zonnetje. Terwijl je tegelijkertijd ook redelijk beschut zit door het groen rond het huisje.

Een moderne keuken en flinke eettafel (foto: C&R Makelaar).

En mocht je even uitgekeken zijn op je terras, in de directe omgeving is genoeg buiten te doen. Je zit vlakbij een park, een speeltuin, een skatebaan en een atletiekbaan. Even lekker hangen en bijkletsen met de andere tiny house-bewoners kan prima bij containerbar SPOT, want die zit op loopafstand. Wel zo handig als het echt gezellig en laat wordt. Uit eigen zak

Er is wel een 'maar'. Op een tiny house kun je geen hypotheek afsluiten. Dat betekent dat je een flinke spaarrekening moet hebben of een lening moet afsluiten. De 64.000 euro is overigens alleen voor het huisje, de grond waar het op staat huur je voor 316 euro per maand. "De huur loopt tot 2027 en dat is voor sommige mensen net iets te kort. Het is nog niet duidelijk of de tiny houses daarna mogen blijven staan", legt de makelaar uit. "Maar het tiny house kan op twee grote diepladers gehesen worden en op een andere locatie gezet worden. Dat kost wel wat, maar je hoeft het dus niet te verkopen als de grond in Roosendaal niet meer beschikbaar is." Vlak voor publicatie van dit artikel werd duidelijk dat deze tiny house net verkocht is.

De struiken zijn hier nog kaal, maar inmiddels prachtig groen (foto: C&R Makelaars).