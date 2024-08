Verkeersellende in Oisterwijk door afsluiting N65, 'Niks dan getoeter'

Het pittoreske dorp Oisterwijk wordt twee weken lang overspoeld door auto's en vrachtwagens die om moeten rijden vanwege de afsluiting van de provincialeweg N65. Sinds afgelopen maandag voert Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de A65/N65. Tussen Vught en knooppunt De Baars bij Tilburg is de weg twee weken afgesloten voor al het verkeer, eerst richting Den Bosch, daarna richting Tilburg. Het zorgt voor veel verkeersoverlast op de Tilburgseweg in Oisterwijk. “Je moet nu niet je huis willen verkopen”, grapt bewoner Jan.

Het betekent aanschuiven op de Tilburgseweg, want iedereen die naar Oisterwijk of Boxtel wil, moet er bij Berkel-Enschot af, door Heukelom en vervolgens dwars door Oisterwijk. “Ja, en het is hier normaal al druk. Maar nu begint de drukte al om vijf uur in de ochtend”, zegt bewoner Jan Hoosemans.

“Het is vooral tussen drie uur en vijf uur 's middags één en al getoeter”, weet een andere bewoner. "Het is een komen en gaan van vrachtwagens." Gevaarlijk is het vooral voor fietsers, want die krijgen 'bijna geen ruimte', zegt iemand die aan de weg woont. "En het duurt nog wel even, want volgende week gaan ze de andere kant van de N65 repareren, dan komt al het verkeer van de andere kant."

Vooral het vele vrachtverkeer zorgt voor opstoppingen op de Tilburgseweg. Zeker als twee vrachtwagens in tegengestelde richting op elkaar afrijden en bij een van de twee versmallingen komen, gaat het mis. "Mensen hebben geen geduld en geven elkaar niet de ruimte, waardoor alles stil komt te staan", zegt een voorbijganger.

Een vrouw die met haar kleindochter aan het fietsen is, rijdt over de stoep. "Ik pas mij wel aan, maar ik vind het voor de mensen die hier wonen wel echt erg. Vooral al die vrachtwagens, dat is toch niet handig."

Opvallend is dat bij de rotondes op de Moergestelseweg duidelijk een inrijdverbod voor vrachtwagens staat. Vanaf die weg mag je niet de Tilburgseweg in. Toch gebeurt dat regelmatig waardoor het bij de wegversmallingen vastloopt. Bij de gemeente Oisterwijk kon niemand inhoudelijk reageren, maar dat vrachtwagens het inrijverbod regelmatig lijken te negeren, lijkt bekend te zijn. Vanaf de kant van Heukelom is overigens geen inrijverbod voor vrachtwagens.