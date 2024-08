Het seizoen moet nog beginnen maar bij PSV zijn er al personele problemen

Terwijl alle ogen gericht zijn op de Olympische Spelen in Parijs, begint aanstaande zondag voor PSV het voetbalseizoen alweer. Als landskampioen nemen ze het op tegen bekerwinnaar Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Richting die wedstrijd is trainer Peter Bosz niet helemaal zonder zorgen. Hij zal moeten puzzelen wie hij op gaat stellen op jacht naar de eerste prijs van het seizoen.

Maar in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen zijn er toch wat problemen. "Luuk de Jong is ziek thuis", moet Peter Bosz gelijk het eerste zorgwekkende nieuws melden. "En daarnaast missen we Sergino Dest, Mauro Junior en Olivier Boscagli."

PSV won vorig jaar als bekerwinnaar van landskampioen Feyenoord de Johan Cruijff Schaal. Het was het startsein van een ongekend goed seizoen in Eindhoven. Zondag wil PSV weer zo'n goede start maken door de Johan Cruijff Schaal voor de vijftiende keer te winnen.

Daarmee noemt de trainer drie verdedigers en dan vergeet hij zelfs nog de geblesseerde verdediger Armando Obispo. Dat betekent dat Bosz moet gaan puzzelen. "Maar ik heb het wel in mijn hoofd zitten hoe we zondag gaan spelen, al is dat natuurlijk ook nog afhankelijk van of Luuk de Jong weer fit is. Het is een beetje de Wet van Murphy."

De verwachting is dat hij met twee rechtspoten centraal achterin gaat spelen. Dus aanwinst Ryan Flamingo en Jerdy Schouten, die op het EK nog veel indruk maakte op het middenveld van Oranje. Fredrik Oppegard zal de linksback zijn.

Al met al kan PSV zondag de eerste prijs van het seizoen binnenslepen. En waar zijn collega-trainer Brian Priske van Feyenoord hamert op het feit dat de eerste competitiewedstrijd belangrijker is, steekt Peter Bosz de ambities niet onder stoelen of banken. "Wij willen zondag deze prijs winnen. We hebben heel de voorbereiding gehamerd op het feit dat we hongerig moeten blijven. Daar hoort het winnen van elke prijs die je tegenkomt bij."

PSV heeft zondag het thuisvoordeel als landskampioen. De wedstrijd wordt namelijk om 18:00 afgetrapt in het Philips Stadion.