Explosies bij huis en brand in tuin: buurt schrikt wakker van twee knallen

In de achtertuin van een hoekhuis aan de Van Limburg Stirumstraat in Oss vonden vrijdag rond middernacht twee explosies plaats. Er ontstond ook brand. De vlammen sloegen over naar een struik.

Een bewoonster van een appartement boven winkelcentrum Heihoek schrok wakker van de twee enorme knallen, die volgens haar enkele seconden na elkaar klonken. Volgens de politie zou niemand gewond zijn geraakt en was het vuur snel gedoofd. Op foto's en videobeelden is schade te zien aan een rolluik bij de achterdeur van het huis. Autobrand

Begin juli zou geprobeerd zijn een auto van de bewoners van dit huis in brand te steken. Dit werd opgemerkt door de eigenaar. Die kon het vuur snel blussen. De bewoonster van het huis meldde op sociale media dat na die autobrand twee mannen op de fiets vluchtten richting de Van Hogendorplaan. De daders spraken volgens haar Engels en hingen een halfuur van tevoren al rond op de Van Heemstrastraat. Verband tussen explosies

Begin deze week vond er in Oss ook al een zware explosie plaats bij een huis aan de Karel de Stoutestraat. Buurtbewoners vragen zich af of er een verband is tussen beide explosies.

Schade aan het rolluik van het hoekhuis in Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

Veel buurtbewoners kwamen kijken wat er gebeurd was aan de Van Limburg Stirumstraat in Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).