Felle brand en zware explosie verwoesten huis: 'Dit is een aanslag'

Een huis aan de Karel de Stoutestraat in Oss is maandag rond middernacht verwoest. Er ontplofte een explosief en er brak een felle brand uit. De voordeur ging aan diggelen en het huis is zwart geblakerd. Ook een auto die voor het huis was geparkeerd liep schade op en het huis van de buren raakte eveneens beschadigd.

De bewoners van het huis waren niet thuis toen de explosie plaatsvond. Zij zouden mogelijk op vakantie zijn.

Het huis is zwart geblakerd (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

Buurtbewoners schrokken van de knal en toen ze gingen kijken, zagen ze de vlammen. Ze wisten het vuur snel te blussen. Sommige buurtbewoners spraken van een aanslag.

Bij de explosie sneuvelden ook ruiten (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

Huis buren beschoten

Opvallend is dat het huis pal naast het huis waar de explosie plaatsvond, ruim twee maanden geleden werd beschoten. Of er een verband bestaat tussen beide zaken is niet bekend. De politie doet uitgebreid onderzoek.

Overleg tussen de hulpdiensten (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

De politie vraagt getuigen en mensen die camerabeelden hebben van de omgeving rond het tijdstip waarop de explosie plaatsvond zich te melden. Dit kan ook anoniem.