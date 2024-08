Hardlopen populairder: voor het eerst rem op aantal deelnemers Singelloop

Nog nooit eerder was het nodig: een rem op het aantal deelnemers van de Singelloop in Breda. Dit jaar wel, om ervoor te zorgen dat de veiligheid van de lopers gewaarborgd blijft. Niet alleen bij de Singelloop doen er steeds meer mensen mee, het wordt ook bij andere hardloopevenementen drukker en drukker.

Dat hardloopevenementen zoals de Singelloop in Breda steeds beter worden bezocht, heeft volgens Willem Butz, voorzitter van de run, twee redenen. "Nummer één is dat hardlopen in het algemeen steeds populairder wordt. Tegelijkertijd trekken 'speciale' evenementen meer bekijks. Het is echt een uitje om te kijken naar een hardloopwedstrijd zoals de Singelloop." "We zagen de voorgaande jaren al dat het steeds drukker werd tijdens de Singelloop", vertelt Butz. "Mensen zijn op zoek naar evenementen met een identiteit. Bij ons is er veel publiek, een bourgondische sfeer en iedereen kent wel iemand. Dat maakt het zo bijzonder." De voorzitter verwacht dat evenementen als de Tilburg Ten Miles en de marathon van Eindhoven, met een vergelijkbare sfeer, ook steeds grotere bezoekersaantallen blijven hebben. Dat blijkt ook wel uit de cijfers: in Eindhoven groeide het aantal deelnemers van de marathon al gestaag. Zo deed in 2022 een recordaantal runners mee, en werd dat record in 2023 nog eens verbroken. De teller stond toen op 27.000 deelnemers. LEES OOK: Marathon van Breda last minute afgelast door fout van organisatie Butz legt uit dat in zijn beleving vooral de grotere evenementen profiteren van het groeiend aantal hardlopers. "Als je alles al goed voor elkaar hebt, groei je nu alleen maar harder." Kleinere wedstrijden zouden soms nog het nakijken hebben, maar komen ook steeds meer op. Initiatieven zoals de Bredaille, waarbij hardlopers een medaille krijgen als ze drie van de vijf regionale runs voltooien, zetten kleinere evenementen meer in de schijnwerper. "Dat is ook wat we willen en is dus heel positief", zegt Butz.

Meer mensen lopen hard Dat steeds meer mensen hardlopen, komt mede door corona. Tijdens de lockdowns, zo ongeveer in 2020 en 2021, is een toename te zien in het aantal hardlopers, onderzocht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar ook in de jaren voordat de wereld op slot ging, was te zien dat steeds meer Nederlanders de hardloopschoenen aantrokken. Na corona nam het aandeel lopers juist weer iets af, maar zet nog altijd tien procent van de Nederlanders het met enige regelmaat op een rennen.