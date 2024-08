4 deelscooters afgebrand in anderhalf uur tijd, vermoedelijk brandstichting

Vier deelscooters van Go-Sharing zijn zaterdag in anderhalf uur tijd afgebrand in Veldhoven en Eindhoven. Het heeft er alle schijn van dat de scooters in brand zijn gestoken. Via Burgernet roept de politie mensen in Veldhoven op om 'verdachte situaties te melden'.

De eerste scooterbrand was kort voor elf uur 's ochtends aan de Doctor Berlagelaan in Eindhoven. Ruim een halfuur later was het raak aan de Peter Zuidlaan in Veldhoven, weer twintig minuten later stond een scooter aan de De Witstraat in brand. En net na halfeen 's middags woedde er een scooterbrand aan de Zoestraat, ook in Veldhoven.

Hoopjes schroot

Van de vier scooters is niets meer over. Bij één van de scooters is alleen nog het logo van Go-Sharing zichtbaar. Bij de andere deelscooters is alleen een zwartgeblakerd hoopje schroot over.

Een verdachte is nog niet in beeld, liet de politie zaterdagmiddag via Burgernet weten. "Helaas hebben we geen reactie gehad op de verdachte personen in Veldhoven", is het enige wat de politie erover kwijt wil.

Go-Sharing vertrekt uit Eindhoven

Onlangs werd bekend dat Go-Sharing vertrekt uit Brabant. De groene deelscooters en -fietsen worden sinds afgelopen week weggehaald uit de steden, waaronder Eindhoven. Go-Sharing blijft in Nederland alleen in Amsterdam actief.