Go-Sharing vertrekt, scooters worden vanaf woensdag opgehaald

De inmiddels welbekende groene deelscooters en elektrische fietsen van Go Sharing verdwijnen uit het Eindhovens straatbeeld. Het bedrijf laat woensdag aan haar klanten in de regio Eindhoven weten dat de scooters vanaf nu opgehaald worden en het niet langer mogelijk is nieuw tegoed aan te schaffen via de app.

Mogelijk verdwijnt Go Sharing, een van de grootste aanbieders van deelscooters in Nederland, ook uit andere Brabantse gemeenten. Klanten uit gemeenten als Tilburg, Breda en Den Bosch hebben tot dusver nog niet hetzelfde bericht als de Eindhovenaren gekregen. Maar volgens een werknemer die anoniem wil blijven, zou het bedrijf intern gecommuniceerd hebben dat ze alleen in Amsterdam actief blijft.

Het bedrijf zou volgens de tipgever niet failliet zijn, maar gaat wel flink krimpen. Het personeel wordt ontslagen en de aankomende weken worden de gifgroene tweewielers opgehaald. De reden voor het vertrek is nog onbekend.

Dit is niet de eerste tegenslag voor de scooterverhuurder. In 2022, drie jaar na de opkomst van de Go-scooters, verdwenen ze al uit 32 steden en dorpen. Dat zou een tijdelijk vertrek zijn, maar de scooters keerden nooit meer terug. Toen bleven nog dertien locaties over.

Overlast

Niet iedereen zal rouwig zijn om het vertrek van Go Sharing. De scooters stonden regelmatig in de weg en in Roosendaal werden ze zelfs in brand gestoken. In Tilburg kwamen er in 2021 in één jaar tijd meer dan duizend overlastklachten binnen. Ook zijn de scooters extra obstakels voor mindervaliden. Doordat de scooters vaak midden op de stoep geparkeerd staan, kunnen rolstoelen, rollators en scootmobiels er vaak lastig langs.

Zo spraken we eerder met Pia Hendriks uit Eindhoven. Pia is rolstoelgebruiker en beheerder van de Facebookpagina Nederland Toegankelijker. Zij moet met haar rolstoel uitwijken naar een fietspad. Gelukkig voor Pia is dat binnenkort dus niet meer aan de orde.

Pia demonstreert hoe lastig het is om in een rolstoel langs de scooters te manoeuvreren: