Robbie Williams uitzinnig blij door foto met idool Ruud van Nistelrooij

Hij is een wereldster, verkocht 55 miljoen platen en iedereen kent hem, van Göteborg tot aan Honolulu. Robbie Williams, die altijd hordes fans achter zich aan heeft, heeft zelf ook een idool, en dat is Ruud van Nistelrooij. Toen hij de oud-voetballer uit Geffen toevallig voorbij zag rijden in een golfkarretje, sprong hij als een gazelle achter hem aan, in de hoop op een selfie: 'Stop, please! This must happen!'

Op Instagram toont hij vol trots het resultaat. 'Mijn hond Ruddy, een prachtige Duitse herder, is vernoemd naar Ruud', schrijft hij openhartig. 'Het was Ruud en zijn club Manchester United die me door een donkere periode in mijn leven wisten te trekken. Zijn doelpunten maakten me blij. Blij, wanneer ik dat niet was.'

'Ergens is dit moment a full circle kind of deal. Ruddy is niet langer bij ons. Mijn mentale ziekte is in veel opzichten in remissie. Alles wat overblijft, is deze foto. Een herinnering voor sommige herinneringen.'

Toen de mannen afscheid namen, zei Ruud: 'Thank you for your songs'. Robbie antwoordde: 'No, thank you for your goals'.

'Misschien ontmoet ik hem ooit nog eens, en kunnen we gewoon een gesprek voeren, human to human', aldus een blije Robbie.

In Manchester sloten ze Ruud onlangs weer in de armen. Een kleine maand geleden bevestigde Manchester United zijn komst. Samen met René Hake assisteert de Geffenaar bij de Engelse topclub hoofdtrainer Erik ten Hag.