Geen podiumplaats voor Mathieu van der Poel, Belg Remco Evenepoel wint goud

Mathieu van der Poel heeft de Olympische titel wielrennen op de weg niet weten te pakken. De gouden plak gaat naar de Belg Remco Evenepoel, die de hele wedstrijd de aanval zocht en zo’n 15 kilometer voor het einde wegreed van zijn Franse medevluchter Valentin Madouas.

De 29-jarige Nederlandse wereldkampioen probeerde een paar keer uit het peloton te ontsnappen, maar dat lukte niet. Uiteindelijk kon hij zich niet mengen in de strijd om de medailles.

De meervoudig wereldkampioen veldrijden en regerend wereldkampioen wielrennen zag de Ronde van Frankrijk als perfecte voorbereiding op de olympische wegwedstrijd en liet er de olympische mountainbike voor schieten. Uiteindelijk wist hij geen vuist te maken, en eindigde als twaalfde.

Dat gebeurde voorin, waar lange tijd de Ier Ben Healy alleen aan kop ging. De Ier werd ingehaald door de groep van Evenepoel die met zijn groep aan de leiding bleef.

Steeds meer andere renners werden door de Belg eraf gereden. Vijftien kilometer voor tijd kon de 24-jarige Belg vrij eenvoudig wegfietsen van zijn Franse metgezel Madouas. Zelfs met een lekke band in de laatste kilometers werd Evenepoel niet meer bijgehaald en kan hij de gouden plak in ontvangst nemen. De Belg is daarmee de eerste mannelijke renner die goud in de race tegen de klok wint én ook de wegrit.

Het zilver gaat naar Valentin Madouas. Het brons was ook voor een Fransman: Christophe Laporte.