Explosief bij huis in Den Bosch, al voor de derde keer doelwit

Bij een huis aan de Willem Barentszstraat in Den Bosch is zaterdagavond een explosief afgegaan. Er waren op dat moment mensen in het huis, aldus een 112-correspondent. Niemand is gewond geraakt.

Het explosief heeft een gat in de voordeur van de woning geslagen. De omgeving is afgezet voor forensisch onderzoek. Volgens de politie is het de derde keer in korte tijd dat er een explosief bij het huis afging. Op 1 augustus was de woning ook doelwit. Daarbij sneuvelde volgens buurtbewoners een raam. Ook op 16 juli was het raak, op klaarlichte dag.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties

Foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties