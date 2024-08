Weer explosie bij huis: 'Er werd iets gegooid dat bij de auto terechtkwam'

Bij een huis aan de Lietingstraat in Haren is zaterdagnacht een explosief ontploft. Dat gebeurde kort na middernacht.

Volgens de officier van dienst van de politie zou er iets gegooid zijn dat bij de auto terechtkwam. Er is niemand gewond geraakt.

De politie vraagt getuigen en mensen die camerabeelden hebben waarop iets verdachts te zien is zich te melden.

Derde explosie in Oss en omgeving

Dit is al de derde explosie in een week tijd in Oss en omgeving.

Vrijdagnacht was het raak bij een hoekhuis aan de Van Limburg Stirumstraat in Oss. Daar waren twee explosies kort na elkaar, waarna brand ontstond, en begin deze week vond er een zware explosie plaats bij een huis aan de Karel de Stoutestraat in Oss. Dit huis raakte zwaar beschadigd.

