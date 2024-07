Buurt bang na explosie en beschieting: 'Als je dat durft, ben je ijskoud'

Een huis aan de Karel de Stoutestraat in Oss is maandagavond rond middernacht verwoest na een ontploffing. Buurtbewoners maken zich grote zorgen, ook omdat het huis van de buren twee maanden geleden op klaarlichte dag werd beschoten.

Na de ontploffing maandagavond laat brak een felle brand uit in het huis. Van de voordeur bleef weinig over. De bewoners van het huis zouden op vakantie zijn. Buurtbewoners die wel thuis waren, kregen daarentegen alles mee. Een van hen, een vrouw die een paar deuren verder woont, lag naar eigen zeggen 'schuddend in bed' door de ontploffing.

“Het was een hels kabaal. Ik keek uit mijn raam en zag meteen de vlammen. Mijn man is naar buiten gerend en heeft met een emmer water geprobeerd om het vuur te doven. Het vuur was al uit voordat de brandweer er was”, zegt de vrouw.

Dat beaamt een andere man, die ook niet ver van de plek van de ontploffing woont. “Ik slaap op zolder en ik zag door mijn dakraam de vlammen boven het huis komen. Zelfs in de straat hierachter konden ze de vlammen zien”, vertelt hij. “Mijn vader hoorde een fiets en daarna een harde klap. Hij was een van de eerste die naar buiten ging en heeft samen met een andere buurtbewoner het vuur proberen te doven.”