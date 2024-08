Bewoners van geramd huis waren net een dag op vakantie

De bewoners van het huis in Kaatsheuvel, waar afgelopen nacht een minderjarige jongen met zijn auto tegenaan crashte, waren niet thuis. Volgens buurtbewoners waren ze net een dag op vakantie naar Denemarken.

Een jongen van nog geen 18 zat achter het stuur van de Mini toen het gruwelijk mis ging in de Dreefseweg. In de wagen zaten nog twee inzittenden. Het lijkt erop dat het voertuig tegen een andere auto, een Fiat 500, is geknald en daarna in de voortuin belandde. De rode Fiat, die op de oprit stond, schoof door de klap door de muur van het huis.

Wakker van de hevige klap

Een buurvrouw werd wakker door de hevige klap en ging naar buiten om te kijken wat er aan de hand was. Daar stuitte ze op een verwoesting. Volgens haar gebeuren er wel vaker ongelukken in de straat, maar niet van zulke omvang.

De minderjarige bestuurder had alcohol gedronken en drugs gebruikt. Ook heeft hij geen geldig rijbewijs. Hij is aangehouden. De drie inzittenden zouden niet gewond zijn geraakt. De politie spreekt van een wonder.

Instortingsgevaar

De ravage is groot. Door instortingsgevaar moet het huis eerst worden gestut, voordat de autowrakken weggehaald kunnen worden. Volgens buurtbewoners is het huis net opgeknapt. Medewerkers van Bouw en Woontoezicht zijn aanwezig om de schade te bekijken en maatregelen te treffen.

Het gezin heeft hun vakantie afgebroken toen ze hoorden van de ravage aan hun huis en zijn weer op weg terug. Hun vakantie zou vorig jaar door omstandigheden ook zijn geannuleerd.

Bekijk beelden van de ravage: