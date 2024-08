'Explosie was wraakactie voor zoon', denkt bewoner van huis in Haren

Een langlopende ruzie was de aanleiding van een explosie bij een huis in Haren zaterdagnacht, denkt de bewoner van het huis. Dat zegt hij tegenover Omroep Brabant. Hun (stief)zoon heeft al langere tijd ruzie met een groep jongeren uit Oss.

Kort daarna ging het goed mis aan het adres van het gezin, vertelt de stiefvader tegen een verslaggever van Omroep Brabant: "Wij kwamen thuis en even later gooiden ze hier een trektouwtje neer, zal ik maar zeggen." De bewoners van de woning weten zeker dat het om dezelfde jongeren gaat. "We hebben ze herkend."

Kort na middernacht werden buurtbewoners in Haren opgeschrikt door een enorme knal. Er werd bij een huis aan de Lietingstraat een explosief onder een auto gegooid. Er vielen daarbij geen gewonden. Alleen de auto waaronder het explosief afging, is licht beschadigd.

Buurtbewoners vertellen dat er al langer gedoe is rondom het gezin op de Lietingstraat. Zo zou er jaren geleden een politie-inval zijn gedaan. Bovendien zouden de ouders 'dreigende taal' hebben uitgeslagen naar andere ouders en kinderen van de basisschool waar hun kinderen heen gingen.

Volgens de stiefvader van het gezin kan het goed zijn dat het laatste nog niet is gezegd of gedaan rondom de ruzie die zo uit de hand is gelopen. "Laat ze maar komen, ik wacht op ze. De volgende keer dat die gasten iets proberen, liggen er hier lijkzakken voor de deur. Let maar op."

De politie deed onderzoek na de explosie: