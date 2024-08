Twee mannen opgepakt na schoten en reeks explosies bij huizen in Oss

De politie heeft twee mannen aangehouden voor een reeks explosies bij meerdere huizen en het beschieten van een woning in Oss in de afgelopen maanden. Wat voor rol de mannen precies hebben gespeeld bij de explosies is nog niet bekend.

De verdachten die zijn aangehouden zijn een 34-jarige man uit Oss en een 41-jarige man uit Berghem. Ze worden 'verdacht van betrokkenheid bij diverse incidenten' aan de Karel de Stoutestraat en de Limburg van Stirumstraat in Oss, schrijft de politie. De explosies vonden plaats in ongeveer een maand tijd, op 5 juli, 29 juli en 2 augustus. De mannen worden niet alleen verdacht van een reeks explosies. Er werd ook een huis beschoten aan de Karel de Stoutestraat, enkele maanden voordat de explosies plaatsvonden. Er vielen bij alle explosies en de schietpartij geen gewonden. De politie roept getuigen op om zichzelf te melden. 'Ook als u camerabeelden heeft dan ontvangt de politie deze graag.' Dinsdag werd een huis in de Karel de Stoutestraat verwoest na een explosie en een daaropvolgende brand: