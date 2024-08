Kalverliefde gaat ver: dieren worden verzorgd met föhn, borstel en lak

Vijf kalfjes van melkveebedrij De Zonnenberg in Herpen hadden de dag van hun leven. Ze werden van top teen tot verzorgd om op de Jongveedag Peel en Maas in Beers optimaal voor de dag te kunnen komen. De voorbereiding, de laatste puntjes op de i en de presentatie waren in handen van de dochters Jade (24) en Lieve (14) en hun nichtje Lize van Grunsven (15).

Vader Bert en moeder Wilma Zonnenberg waren vooraf al ‘supertrots’ op de meisjes. Na afloop zal het niet minder zijn geweest want hun kalfjes vielen enorm in de smaak bij de jury. En zo kregen ook de ‘grooms’ van de jonge koeien eer naar werken. Al maanden geleden waren ze begonnen met de voorbereidingen voor de jaarlijkse keuring, die ditmaal plaatsvond op de boerderij van de familie Gosens in Beers.

De tent van de familie Zonnenberg (foto: Omroep Brabant).

De kalfjes die de ring ingingen (foto: Omroep Brabant).

"Samen kiezen ze de dieren uit die meedoen aan de keuring."

Die voorbereidingen beginnen aan de keukentafel, waar het, hoe kan het anders, dagelijks over koetjes en kalfjes gaat. “Het is mooi om te zien om de meisjes vanaf het begin erbij betrokken worden. Samen kiezen ze de dieren uit die naar de keuring gaan”, vertelt vader Bert. De kalverliefde kregen ze dan ook met de paplepel ingegoten. De jongste van de twee dochters werd zelfs in de kinderwagen naar keuringen meegenomen om sfeer te proeven. Jade had toen al de eerste ervaringen opgedaan en ze praat erover alsof ze een volleerd beautyspecialist is. Er komt dan ook een hoop bij kijken. “Eerst moeten we een keus maken welke kalfjes gaan meedoen aan de keuring”, vertelt Jade. “Ditmaal ging het om Lieske, twee Miejses, Pita en Jinske. Vanaf dat moment gaan we ze laten wennen aan de gedachte dat ze gaan deelnemen aan een keuring. Dat betekent een extra verzorging, dat we met hen gaan lopen en dat we met ze naar een andere plek gaan.”

"Ik föhn de dieren en zet ze extra in de lak."