Ouders en broer van Marianne vol ongeloof: 'Dit kan toch eigenlijk niet'

Super, ongelooflijk. De ouders en de broer van Marianne Vos kwamen zondagmiddag woorden tekort om de prestatie van de wielrenster uit Babyloniënbroek te beschrijven. Vos leek lang op weg naar mogelijk een tweede olympische titel. Dat lukte niet. Wel drukte de 37-jarige wielrenster haar fiets net iets eerder over de eindstreep dan de Belgische Lotte Kopecky waardoor ze zilver won. Vader Henk: “Dit is niet normaal. Dit hadden we in onze stoutste dromen niet durven denken.”

Uiteraard was Henk met zijn vrouw Connie en hun zoon Anton in Parijs. Waar Marianne is, zijn zij ook. Maar wat waren ze getuige van een ongelooflijk slot. Anton kon niet veel meer uitbrengen dan ‘echt super’. Zijn moeder had wat ook tijd nodig om op adem te komen: “Geweldig.”

Vader Henk straalde eveneens ongeloof uit: “Mijn hartslag begint langzaam maar zeker te zakken. Wat bijzonder hè. Hoe we die laatste kilometers beleefd hebben? Ik weet het niet. Niet normaal. Maar we zijn wel heel blij. Dit had ik niet durven dromen, hoogstens hopen. Dit kan toch eigenlijk niet.”

“Ik zag wel dat ze scherp en sterk was. Ik was echter ook bang dat ze teveel wilde doen en misschien heeft ze dat achteraf ook gedaan. Ik was bang dat ze uiteindelijk niks zou winnen. Het zal toch niet. Bij die eindsprint maakte de kleur van de medaille me niet meer uit.”

Inmiddels is Connie ook bijgekomen: “Ik dacht zelfs dat ze als vierde was geëindigd. Het was me ontgaan dat ze de tweede plaats had gepakt. Gelukkig maar. En natuurlijk gaan we hiervan genieten.”

