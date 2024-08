Foutenfestival legt problemen bloot bij PSV: 'Elke lange bal is een goal'

De neutrale toeschouwer zal ongetwijfeld genoten hebben van de Johan Cruijff Schaal maar dat gold niet voor PSV-trainer Peter Bosz. Bij de Eindhovense ploeg ging er zondagavond namelijk veel fout, vooral in verdedigend opzicht. PSV moet de komende weken de transfermarkt op voor verdedigers.

Dat de trainer van PSV met deze spelers achterin moet spelen heeft vooral te maken met de blessures van Olivier Boscagli en Mauro Júnior. Hoe ernstig de blessures zijn is een week later nog altijd niet duidelijk. "Maar door die situatie zijn we wel aan het kijken wat er nodig is", zei Bosz zondagavond.

"We moeten onze ogen niet sluiten voor de achterhoede waarmee we vandaag speelden. Jerdy Schouten moest als middenvelder weer naar achteren gehaald worden en Fredrik Oppegard heeft nog nauwelijks wedstrijden op dit niveau gespeeld."

Als er iets duidelijk is geworden na de Johan Cruijff Schaal is dat PSV er in de achterhoede niet bepaald beter op is geworden. Peter Bosz gaf aan niet geschrokken te zijn van het optreden van zijn ploeg maar erkende wel de urgentie van het halen van verdedigers.

Anderhalve week eerder was er bij Peter Bosz nog veel minder urgentie. De coach gaf aan alleen nog een rechtercentrale verdediger te willen. Na het optreden van vanavond zijn er meer alarmbellen afgegaan waardoor er meer aanwinsten achterin nodig zijn. Want vier tegentreffers in één wedstrijd overkwam PSV vorig seizoen in Nederland geen enkele keer.

Ook Joey Veerman zag dat het vooral achterin fout ging bij de Eindhovenaren. "We staan kinderlijk te verdedigen. Voorin doen we het goed met drukzetten. Daardoor moest Feyenoord de lange bal spelen." "Maar elke lange bal was een goal", vult Peter Bosz zijn middenvelder aan.

Earnest Stewart heeft nog vier weken om de transfermarkt op te gaan. En wie weet wordt die noodzaak nog groter want rechtsback Jordan Teze heeft nog een éénjarig contract. Hij zou deze transferwindow nog een transfer kunnen gaan maken zodat PSV er nog een transfersom aan overhoudt.

Lees ook: PSV verliest na strafschoppen spectaculair duel om Johan Cruijff Schaal

"Het liefst willen we niemand kwijt, maar in zijn situatie met nog een contract voor één jaar kan je dat nooit stellig zeggen", zei Bosz toen hem gevraagd werd naar de interesse van AS Monaco voor de verdediger. "Ik ga ook niet voor een transfer liggen, dat is niet mijn rol", waarmee de trainer de deur voor Teze zeker niet dichtgooit.

Al met al kan deze wedstrijd voor PSV ook een zege worden, ondanks dat er na strafschoppen werd verloren. De achilleshiel is nog duidelijker geworden en daarmee ook een vereiste. Al zal Bosz dat nooit zelf zo zien. "Ik had deze wedstrijd willen winnen. Als er dan zoveel fout gaat baal ik daar van. Dan is het heel moeilijk iets positiefs eruit te halen."