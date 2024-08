Deze Brabanders komen vandaag in actie op de Spelen

Hoe is het gesteld met de goudkoorts bij Harrie Lavreysen uit Luyksgestel? Dat is vandaag de vraag. De topfavoriet komt tijdens de Olympische Spelen voor het eerst in actie bij het baanwielrennen. Maar er zijn meer sporters uit Brabant die zich in Parijs willen laten zien.

De Nederlandse baanwielrenners zijn uit op titelprolongatie. Op deze openingsdag van het olympische baantoernooi staat voor de mannen alleen de kwalificatie op het programma, de vrouwen rijden ook de finale. Nederland treedt aan met Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland en dus Lavreysen. Bij de vrouwen vormen Hetty van de Wouw uit Kaatsheuvel, Kyra Lamberink en Steffie van der Peet het team. LEES OOK: Sprintkanon hoopt op Brabantse wielerbaan: 'Voor nieuwe Harrie en Hetty' De Seine is gisteren schoon genoeg bevonden, zo werd 's avonds laat gemeld. Zo kunnen de triatleten Maya Kingma uit Breda, Rachel Kramer, Richard Murray en Mitch Kolkman de gemengde teamwedstrijd afwerken. De start is gepland om acht uur vanmorgen. Bij het schoonspringen begint Else Guurtje Praasterink uit Eindhoven op de 10 meterplank aan de voorrondes. Verder wordt er individueel gesprongen bij de paardensportlocatie achter het paleis van Versailles. In ieder geval verschijnen Harrie Smolders uit Lage Mierde en Maikel van der Vleuten uit Someren in de ring. LEES OOK: Else vond springen vanaf 10 meter doodeng, maar behoort nu tot de wereldtop Beachvolleybalsters Raïsa Schoon uit Werkendam en Katja Stam spelen hun duel uit de achtste finales. De Nederlandse hockeysters nemen het vanaf halfzes vanmiddag in de kwartfinale op tegen Groot-Brittannië. Acht jaar geleden voorkwam de Britse ploeg olympisch goud voor Oranje op de Spelen van Rio de Janeiro. In 2008, 2012 en 2021 werd Nederland wel olympisch kampioen bij de vrouwen.