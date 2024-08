Kleine oogjes en een katerontbijt: op de camping bij zilveren roeier Sander

Dat de mannen van de Holland Acht dit weekend een olympische zilveren plak binnen wisten te slepen, is een bijzondere prestatie, en de roeimedaille heeft best een Brabants tintje. Zo zat onder meer Sander de Graaf uit Made in de zilveren boot. De spelen zitten er nog niet voor iedereen op, maar de roeier heeft de medaille samen met vrienden en familie al tot in de late uurtjes gevierd.

Gewapend met croissantjes en een fles champagne feliciteert Omroep Brabant de kersverse olympische medaillewinnaar. De man uit Made wrijft zondag de slaap nog uit zijn ogen, want hij is de nacht ervoor niet bepaald vroeg naar bed gegaan. De 29-jarige roeier heeft samen met zijn teamgenoten, vrienden en familie de zilveren medaille goed gevierd. Eindelijk kon hij, na al die trainingen op weg naar de Spelen, genieten met iedereen die dicht bij hem staat.

'Bijzonder', vindt Sander alle steun die hij en zijn teamgenoten hebben gekregen tijdens en na de race. Winst voor de mannen van de Holland Acht was niet de verwachting, maar Sander en zijn teamgenoten besloten er hoe dan ook vol voor te gaan. "We hadden een plan. Tijdens de race was het gewoon heel hard gaan en hopen dat we het volhielden." Die tactiek bleek effectief, want een zilveren plak was het resultaat. Maar ook de steun van het publiek bleek van belang.

"Normaal kijken er niet zo veel mensen naar roeien, maar nu was er echt een muur van geluid dankzij de vele supporters. Overal was oranje te zien. Dat is zo bijzonder om mee te maken." Met name vrienden en familie kwamen in groten getale opdagen om hem te steunen. "Alleen al van mijn roeivereniging zijn er meer dan honderd mensen hier. Er zijn vrienden van mijn oude studentenhuis, mijn familie en mijn vriendin." Tijdens de race kreeg hij weinig van de supportersgroep mee, zegt Sander. "Alleen dat ze tijdens het opwarmen met zijn allen 'hup Sander!' riepen. Daar heb ik heel erg van genoten", vertelt hij.

Een plek vinden waar die groep supporters met z'n allen kon overnachten bleek nog best een opgave, maar dankzij een paar alerte mensen die het internet afstruinden is het uiteindelijk toch gelukt. Op een Franse camping kleurt het daarom nu voor een groot deel oranje, en daar op die camping is Sander gerust een lokale held te noemen.

Genieten van die Brabantse gezelligheid zat er alleen niet echt in voorafgaand aan de race. Pas naderhand kon 'de graafmachine', zoals Sander door vrienden wordt genoemd, naar de camping om de sfeer te proeven. Dat was een bijzonder moment: "Het is gek want je bent zó bezig met hoe je lichaam voelt en of het wel goed gaat. Nu maakte het even niet meer uit." Hoe bont hij het heeft gemaakt afgelopen nacht? "Geen idee. Het werd al licht toen ik hier aankwam. Ik denk een uur of half vijf 's ochtends."