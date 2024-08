Probleemkind (24) die vader neerstak hoeft de cel niet meer in

De man die in april zijn vader neerstak tijdens een ruzie in Vlijmen is hiervoor maandag veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en twee maanden, waarvan twee jaar voorwaardelijk. De twee maanden onvoorwaardelijk cel heeft de man al in voorarrest gezeten. Dat betekent dat hij niet meer de cel in hoeft. Die uitspraak deed de rechtbank in Den Bosch. Wel moet de man hulp krijgen voor zijn woede-uitbarstingen en agressieproblemen.

In april van dit jaar ging het goed mis in Vlijmen. Een 24-jarige man had in de auto ruzie met zijn ex en ging door het lint. Hij belde zijn ouders waarna de vader naar zijn zoon kwam en zijn autosleutels afpakte. Hij was bang dat zijn zoon anders roekeloos zou gaan rijden. Vervolgens pakt de zoon een mes en steekt hij zijn vader in zijn zij. Die overleeft de steekpartij maar net, en ligt een week op de intensive care.

Twee weken geleden was de behandeling van de zaak. Het was voor alle partijen een pijnlijke middag. Duidelijk werd in de dat de ouders jarenlang moeite hebben gehad met hun onhandelbare zoon. Ook bleek dat de steekpartij de 24-jarige zoon en zijn ouders en broertje voor langere tijd uit elkaar heeft gedreven. Uit de uitspraak en veroordeling blijkt nu dat de rechtbank niet meegaat in het verhaal van de zoon dat er sprake zou zijn geweest van zelfverdediging.

In de praktijk hoeft de zoon de cel niet in omdat hij dus al twee maanden in voorarrest heeft gezeten. Een periode die gelijk is aan de onvoorwaardelijke celstraf die hij nu kreeg opgelegd. Wel moet hij van de rechter leren omgaan met zijn woede-uitbarstingen. De man krijgt daarom een meldplicht bij de reclassering en moet zich laten behandelen bij een zorginstelling. Bij de behandeling van zijn zaak gaf de officier van justitie aan dat de man moeite heeft met gezag en negatieve gevoelens en dat hij moet leren omgaan met zijn agressie. Iets waarin de rechtbank meegaat.

Wat de ouders van de man van de uitspraak vinden, is niet bekend. De vader wilde geen aangifte doen. Zijn ouders willen alleen dat hun zoon hulp krijgt voor zijn problemen. Zijn moeder vertelde twee weken geleden in de rechtszaal dat ze nog steeds onvoorwaardelijk van haar zoon houdt en hem heel graag wil zien. Maar ze gaf ook aan dat dat nu even niet gaat. De steekpartij was de druppel. En die wond moet niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk eerst helen.

De steekpartij in Vlijmen gebeurde op de T-splitsing van de Nobellaan met de Marconilaan: