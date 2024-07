Probleemkind (24) steekt vader neer, 30 maanden cel geëist

Pijnlijke momenten maandagmidddag in de rechtbank in Den Bosch: een moeder sprak haar 24-jarige zoon toe. Hij stak op 16 april zijn vader neer tijdens een ruzie midden in een woonwijk in Vlijmen. De ouders en de zoon zagen elkaar na drie maanden weer terug in de rechtszaal en het verdriet was groot.

Niemand had de steekpartij natuurlijk gewild, maar misschien kon een escalatie ook niet uitblijven. Duidelijk werd in de rechtbank dat de ouders jarenlang moeite hebben gehad met hun onhandelbare zoon. En toen hun 'probleemkind' eenmaal 18 was, mocht hij zelf beslissen over zijn adhd-medicatie en hij besloot ermee te stoppen. De situatie in huis ging van kwaad tot erger en de zoon ging al snel bij zijn tante wonen en later op zichzelf.

Maar, wat bleef waren de overprikkeling en de woede-aanvallen en agressie. Op 16 april belde de zoon met zijn ouders. Hij zat in de auto ruzie te maken met zijn ex en de stoppen sloegen weer door bij hem.

Zijn ouders haastten zich naar de T-splitsing van de Marconilaan en de Nobellaan in Vlijmen. De vader overzag de situatie en bedacht zich geen moment en pakte de autosleutels van zijn zoon af.

Toen hij weer in zijn bus ging zitten, dacht de zoon dat zijn vader ervandoor zou gaan en sloeg de vlam in de pan. Hij sloeg hard op de bus. Daarop stapte zijn vader uit de bus en sloeg een autoruit van de auto van zijn zoon in. Die pakte daarop een mes en stak zijn vader in zijn zij.

Volgens de zoon werd hij daarvoor ook nog geslagen door zijn vader, maar geen van de getuigen of familieleden heeft dat gezien. De vader was geraakt in zijn milt met een flink mes en werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, waar artsen zijn leven wisten te redden.

In de rechtszaal was duidelijk dat de steekpartij de 24-jarige zoon en zijn ouders en broertje voor langere tijd uit elkaar heeft gedreven. En dat is voor beide partijen voorlopig maar even het beste. Eerst moet de zoon behandeld worden. Daarna kan eventueel weer eens gedacht worden aan het herstellen van het contact, zo werd duidelijk.

De moeilijke jeugd van de zoon en de uiteindelijke steekpartij hebben diepe sporen nagelaten. De ouders staan er heel dubbel in. Zo vertelde moeder in de rechtszaal dat ze nog steeds onvoorwaardelijk van haar zoon houdt en hem heel graag wil zien. Maar ze vertelde ook, dat dat nu even niet gaat. De steekpartij was de druppel. En die wond moet niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk eerst helen.

De officier van justitie vond dat een behandeling op zijn plaats is. De zoon heeft moeite met gezag en negatieve gevoelens en hij moet leren omgaan met zijn agressie. Twee dagen voor hij zijn vader neerstak, kreeg hij het na een wedstrijd van PSV al aan de stok met de politie toen hij een boete kreeg voor wildplassen. Meerdere agenten kregen het maar amper voor elkaar om hem af te voeren.

De officier vond naast een behandeling ook een celstraf op zijn plaats. Ze eiste 30 maanden cel en nog eens 6 maanden voorwaardelijk. Een contact- en locatieverbod is volgens haar niet nodig, omdat de zoon en zijn ouders geen contact met elkaar zullen zoeken.

De uitspraak in deze zaak is op 5 augustus.

