'Femke Bol' in de vitrine bij patisserie in Vught: 'Ze lopen superhard'

Patisserie De Rouw in Vught heeft sinds maandag beslag weten te leggen op een sportieve culinaire bijzonderheid. In de vitrine ligt een chocolade-lekkernij waarvoor je met hoge snelheid naar de Vughtse patisserie moet rennen: de Femke Chocolade-Bol. Enige haast is wel geboden om eigengemaakte chocolade-bol te bemachtigen, want op is op.

Het idee om de Olympisch atlete op deze manier te eren, komt van de ouders van Lisa de Rouw. "Zij zagen op televisie de race van de mannen en de vrouwen over de vier keer vierhonderd meter. Mijn ouders hadden vooral oog voor de snelheid van Femke Bol. Daar moeten we iets mee doen, stelde mijn vader voor. En dat gebeurde ook, want sinds maandag ligt Femke Bol in de vitrine van de patisserie", vertelt Lisa in het radioprogramma Afslag Zuid. De werknemers van de patisserie doken de bakkerij om een speciale chocolade-bol te ontwerpen. In korte tijd lagen er vijftig chocolade bollen compleet met een gouden plaatje in de vitrine. "In recordtijd waren ze verkocht", vertelt Lisa. "Onze winkel heeft deze dagen de Olympische Spelen als thema, bijvoorbeeld een taart met de Eifeltoren erop. Hockeysupporters die naar Parijs zijn gegaan hebben voor de hockeyers ook wat punten meegenomen." Zo werd de Femke chocolade-Bol gemaakt:

