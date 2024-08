590 kilo illegaal vuurwerk gevonden in bestelbus en huis, man opgepakt

De politie heeft maandagavond ongeveer 590 kilo aan illegaal vuurwerk in beslag genomen. Daarbij is iemand opgepakt. Het explosief spul zat in veertig dozen en lag in een bestelbusje en in het huis van de verdachte in Schijndel.

Agenten zagen maandagavond rond acht uur tijdens een surveillance in het buitengebied twee voertuigen bij elkaar staan. Ze stonden vlakbij de Zuid-Willemsvaart. In een van de wagens, een gehuurd bestelbusje, stonden tientallen dozen. Bij de wagens stond een aantal personen. Toen ze de agenten zagen, werd de schuifdeur van een van de wagens vlug dichtgegooid. Na controle vonden agenten het vuurwerk. De bestuurder is aangehouden en overgebracht naar een cellencomplex. Daarna is het huis van de verdachte doorzocht. Hier vond de politie nog meer illegaal vuurwerk. De man zit vast voor het bezit en vervoer van illegaal vuurwerk.