Kind staat op bijrijdersstoel en steekt hoofd uit raam van auto op A2

Een automobiliste is dinsdagmorgen op de snelweg A2 bij Den Bosch bekeurd voor het onverantwoord omgaan met een klein kind in haar auto. Agenten was het opgevallen dat het kind op de stoel naast de chauffeur stond en het hoofd uit het raam stak. Ook zat het kindje niet vast met een gordel.

De vrouw van 33 werd aan de kant gezet. Ze kreeg een bekeuring van 270 euro, omdat het kind geen autogordel droeg. Het gedrag van de vrouw werd opgemerkt op de A2 bij knooppunt Hintham, zo meldt de verkeerspolitie.