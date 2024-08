'Magisch' bloeiende heide zorgt voor drukte, maar vele regen is spelbreker

De heide staat volop in bloei. Dat zorgt voor veel extra bezoekers van de Loonse en Drunense Duinen, zo merkt Natuurmonumenten. "Het heeft iets magisch", zegt boswachter Irma de Potter. Toch is er niet alleen zonnig nieuws: de hevige regenval zorgt ook voor grote stukken dode heide.

Veel toeristen slaan deze dinsdag gewapend met fotocamera's hun slag. "De paarse gloed is magisch! De uitgestrekte natuur is prachtig", zegt Bart Boelen. "De heide is fotogenieker dan ik", lacht hij.

Dor en dood

Wat ook het gesprek van de dag is: het water staat opvallend hoog in de duinen. "Dit heb ik nog nooit gezien. Collega's die hier al veertig jaar werken hebben in deze periode nog nooit zoveel water gezien hier. Het is uniek." De kletsnatte bodem heeft gevolgen voor de heide. "Dit is allemaal bruin-oranje, dat komt niet meer tot bloei", zegt Irma, wijzend naar flinke stukken getroffen heide.



Of het erg is? "Het kan erg zijn. De heide sterft af. We kunnen het eigenlijk pas volgend jaar zeggen. Dan weten we of het herstelt" Toch is er nog volop gezonde heide. Ze maakt zich nu nog geen zorgen.