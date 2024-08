Machteloos tegen blauwtong: 'Het ene na het andere dier sterft'

Het blauwtongvirus slaat hard toe bij de Schaapskooi in Schijndel. De afgelopen weken gingen er door het virus achttien schapen dood. De vrijwilligers die de schapen verzorgen, proberen ze zo goed mogelijk te helpen, maar zien machteloos toe hoe het ene na het andere dier sterft aan de gruwelijke ziekte.

Samen met dierenarts Harrie van Doremalen verzorgt ze dinsdagochtend de lammeren en schapen. “We proberen ze vooral te vertroetelen. We geven ze pijnstilling, antibiotica en maken de hoefjes schoon zodat ze geen pijn hebben. Maar we kunnen maar heel weinig doen", aldus de vrijwilligster.

Hennie Hofman is al vijftien jaar vrijwilliger bij de Schaapskooi, en ze is bekend met de gevaren van het blauwtongvirus. Maar zo erg als dit jaar heeft ze het nog nooit meegemaakt. In de hoek van een wei liggen twee schapen versuft op de grond. “Je ziet het aan hun snuit, er komt allemaal snot uit. En de ogen zijn blauw”, zegt Hennie verdrietig.

Vooral afgelopen zondag hakte het er flink in. Toen stierven er in één ochtend vijf schapen. “We gaven ze brokjes en een paar minuten later lagen ze dood aan je voeten. Weet je, ik huil zelden. Maar de afgelopen weken heb ik menig traan gelaten. Je bent zo machteloos.”

Ze vertelt verder: “In maart heb ik 102 lammetjes mee op de wereld gezet. Toen was het een en al vreugde. Nu is het een en al verdriet.”

“Ik heb dit als dierenarts nog nooit zo meegemaakt”, gaat hij verder. “We dachten er in het voorjaar goed aan te doen om de lammetjes zo snel mogelijk in te enten. Het is dan ook enorm frustrerend dat we, ondanks dat, nu zo in de problemen zitten. De een na de ander zien we door onze vingers glippen.”

De Schaapskooi in Schijndel is een stichting die helemaal draait op vrijwilligers. Waar die normaal per persoon een dagdeel in de week bezig zijn met het verzorgen van de schapen, is het nu alle hens aan dek. Een kleine groep van zes vrijwilligers is constant in de weer.