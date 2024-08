Rijpe tomaten en aubergines gestolen uit voedselbos: 'Wie doet zoiets?'

Vol verbazing keek Kyara Smit van voedselbos 't Mortelke in Valkenswaard maandagochtend naar haar tomatenplanten. Alle rijpe cherrytomaten waren geplukt en dat had ze niet zelf gedaan. Even later bleken ook de rijpe aubergines gestolen te zijn. "Als ze aan de voordeur waren gekomen, hadden we ze graag geholpen."

Op het eerste oog lijkt slechts een gedeelte van de planten in het voedselbos eetbaar. "Maar alles heeft een functie", zegt Kyara terwijl ze door de groentetuin in wording loopt. Een plant op het pad richting de cherrytomaten lijkt erg op onkruid, terwijl het in feite komkommerkruid is dat in de meest culinaire restaurants op de kaart staat. "Als de dieven over de Juffertjes-in-het-groen waren gelopen, was de oogst mislukt. Deze zaden kun je namelijk eten of gebruiken voor droogbloemen. We hebben dus geluk gehad dat de dieven bewust hebben geplukt en geen andere planten kapot hebben gemaakt."

"Ik belde mijn ouders of zij hadden gesnoept."

Toch was het flink schrikken voor de oprichtster toen zij de diefstal aantrof. "Ik kon het eerst niet geloven en belde mijn ouders op om te vragen of zij van de tomaten hadden gesnoept, maar dat was niet zo."

Alleen de rijpe tomaten waren geplukt (foto: Noël van Hooft).

De verbazing was nog groter toen bleek dat ook de rijpe aubergines waren geplukt. Alle groentes die nog niet rijp waren, hebben de dieven laten hangen. "Nu moeten wij consumenten en chefs teleurstellen", zegt ze. 't Mortelke levert namelijk voedselpakketten voor consumenten en restaurants. Deze week zouden er cherrytomaten en aubergines inzitten, maar dat gaat nu niet door. "De groenten groeien wel weer terug, maar het is vervelend dat iemand zomaar je terrein op komt en je producten steelt." De dieven gingen bedachtzaam te werk door enkel de rijpe groenten te stelen. Ook plukten zij alleen de groenten die ver van het woonhuis van de ouders van Kyara afstonden. "Ik had liever dat ze via de voordeur waren gekomen, dan hadden we ze graag geholpen."

"Wie doet zoiets en vooral: waarom?"

Ze vraagt zich vooral af wie er achter de diefstal zit. "Wie doet zoiets en vooral: waarom?" De diefstal is extra zuur vanwege het harde werk dat medewerkers en vrijwilligers van 't Mortelke al vijf jaar in het voedselbos steken. "We kunnen er nog niet van leven, maar we investeren wel in de grond om de overvloed aan oogst te laten toenemen." De diefstal zorgt niet voor grote problemen, maar toch baalt ze. "Er zit veel bloed, zweet en tranen in ons werk. Dan is het leuk als we de groenten zelf kunnen verkopen en er ook wat voor terugkrijgen om weer in ons systeem te steken." Toch gaat Kyara niet bij de pakken neerzitten. "We hebben een bordje neergezet dat er een hond waakt en dat er een camera hangt, maar we gaan het hek niet verhogen. We blijven graag vanuit vertrouwen werken. Dat past bij hoe wij hier werken, met veel liefde en passie."