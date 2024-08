Campers, trailers en vrachtwagens: restaurant is klaar met wildparkeerders

Paardentrailers, vrachtwagens en campers: van alles wordt neergezet op het parkeerterrein bij Landgoed Bosch en Duin in Udenhout. De restauranteigenaar is er klaar mee en heeft uitschuifbare hekken neergezet rond haar parkeerplaatsen bij bosgebied de Loonse en Drunense Duinen. "Het is een gebed zonder end", vertelt eigenaar Joy Boelens. Wel benadrukt ze dat wandelaars weinig te vrezen hebben.

Wel parkeren, maar niks komen eten of drinken. Het is volgens Joy eerder regel dan uitzondering. "Zeven op de tien parkeerders komen niet naar ons. En wij betalen wel voor het onderhoud van de parkeerplaats en houden het schoon. Ook zijn er 's avonds hangjongeren", vervolgt Joy. Een openbare parkeerplaats voor het enorme bosgebied is er niet bij Udenhout. "Uitvaarten of 50-jarige bruiloften; vaak kunnen onze eigen bezoekers nergens parkeren. Heel erg vervelend", vindt Joy. Het probleem speelt volgens haar al vijftien jaar. De gemeente zou weinig doen.

"Niet het leven zuur maken van wandelaars."

"Ik ga wandelaars, die niks komen drinken, niet het leven zuur maken. Ik wil ook absoluut niet provoceren", benadrukt de ondernemer. Ze was terughoudend met het geven van een reactie. "Bezoekers van de natuur willen we niet tegen het hoofd stoten. Als het niet druk is, is er natuurlijk helemaal geen probleem. Maar kamperen moeten mensen gewoon op de camping doen."

Dixi's en een vrachtwagentje: die komen geen hapje eten (foto: Raymond Merkx).

Bezoekers reageren verbaasd als onze verslaggever zegt dat het parkeerterrein waar ze hun auto hebben neergezet van het restaurant is. In de vroege ochtend staan er al best wat auto's. Het grote bord met daarop de tekst: 'Dit parkeerterrein is eigendom van Bosch en Duin' lijkt niet echt af te schrikken. Hoe ze de hekken precies in wil zetten, wil Joy nog niet zeggen. "We kunnen ze 's avonds op slot doen", legt ze uit. Maar mensen hoeven volgens haar niet bang te zijn: "Dat doen we nooit zomaar zonder communicatie. We geven het keurig netjes aan." 'Moeilijk doen'

"Dit is niet slim. Als je moeilijk doet, komt er niemand meer. Zo werkt het ook", denkt Harold Oerlemans, die zijn auto parkeert. "Op een warme dag staat het tot aan de benzinepomp vol met auto's in de berm. Je moet ergens kunnen staan. Iedereen is hier toch welkom in de natuur?"



Bezoeker Lisette de Jong kijkt stomverbaasd naar de hekken. "Ik wist het niet. Dit is niet duidelijk." De Belgische Pascal Himpe kiest de kant van de onderneemster. "Ik begrijp het wel. Het is hun grond. Eigenlijk zou je moeten betalen om hier te mogen staan. De gemeente zou meer parkeerplekken moeten maken."



De hekken staan er een paar weken. Het werk is nog niet klaar: er komt een opbouw zodat grote voertuigen de parkeerplaats niet meer opkomen. Joy hoopt er met de gemeente uit te komen, maar het loopt vast. De gemeente kan volgens haar lastig een nieuwe parkeerplaats maken, omdat er geen grond is. Ietwat zenuwachtig om zich heen kijkend zet de Belg deze ochtend zijn auto neer. Zeker na de vragen van de verslaggever twijfelt hij. Hij bestudeert het bord nog een paar keer. "We gaan straks wel gewoon wat drinken", zo besluit hij.

'Niet aan ons' "Dit parkeerterrein oogt als een openbaar parkeerterrein, maar is privéterrein. Daar is het in principe niet aan ons om te handhaven", laat een woordvoerder van de gemeente Tilburg in een reactie weten. "We voeren al langere tijd gesprekken met verschillende partijen, waaronder natuurorganisaties, ondernemers en bewoners met belangen in de directe omgeving. Deze gesprekken gaan onder andere over het faciliteren van het parkeren door recreanten en klanten. Om tot een goede oplossing te komen, hebben we alle partijen hard nodig."