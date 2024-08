Held Sam springt van 10 meter-toren en zo spannend is dat

Hoe voelt het nou om van de 10-metertoren te springen, zoals de schoonspringers op de Olympische Spelen? Onze verslaggever Jan wilde de proef op de som nemen in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven, maar hij krabbelde terug. Hij vond wel iemand anders die zo stoer was om de sprong te wagen: Sam, held en badmeester. Dat je voor zo’n sprong eigenlijk eerst jarenlang moet trainen, liet hem koud.