Baanrenner Lavreysen doet het wéér: goud met teamsprinters in wereldrecord

Harrie Lavreysen heeft dinsdagavond samen met zijn teamgenoten goud gewonnen op de Olympische Spelen bij de teamsprint. De baanwielrenner uit Luyksgestel maakte samen met ploeggenoten Van den Bergh en Hoogland de favorietenrol helemaal waar en noteerden een wereldrecord.

Volgens het drietal was dit 'een perfecte rit'. "Ik had in mijn vorige race gewoon wielspin bij het wegrijden en nu hield ik wat in, maar door reed ik technisch beter. Bij het wegsturen in deze medaillerace zag ik Harrie al onder mij. Toen dacht ik al, dit is echt goed", vertelt Roy van den Berg.

Nederland kwalificeerde zich maandag al overtuigend in de eerste ronde van de teamsprint. Dat deden ze in een olympisch record van 41,279 seconden. Dinsdagavond ging het in de heats nog sneller in een tijd van 41,191 seconden wisten Lavreysen, van den Bergh en Hoogland de finale te bereiken.

Hattrick

De gouden medaille op de teamsprint bij het baanrennen is de eerste van drie gouden plakken die Harrie Lavreysen deze Spelen wil behalen. Hij komt ook nog in actie op de sprint en keirin. In Tokio lukte dat bijna, maar moest hij op de keirin genoegen nemen met een bronzen medaille.