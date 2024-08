Poepbacterie in drinkwater gevonden: duizenden mensen moeten water koken

Brabant Water heeft een kookadvies voor drinkwater gegeven voor alle inwoners van Boxtel, Liempde, Olland en Lennisheuvel. In het drinkwater zijn dinsdag "hele kleine sporen" van een mogelijk ziekmakende E. colibacterie gevonden. Het water is alleen drinkbaar als het vooraf ten minste drie minuten gekookt wordt. Volgens Brabant Water geldt het advies naar verwachting enkele dagen.

Brabant Water monitort dagelijks de kwaliteit van het drinkwater. Bij een van de metingen dinsdagmiddag is de E. colibacterie ontdekt. Die wordt ook wel de poepbacterie genoemd.

"We weten niet hoe de bacterie in het drinkwater terecht is gekomen", vertelt een woordvoerder van Brabant Water. "Het zou kunnen komen door reparatiewerkzaamheden aan het leidingnet, maar we weten het niet."

Volgens de woordvoerder kunnen gezonde mensen er buikklachten van krijgen en last van diarree. Zwakkere mensen moeten nog beter opletten. "We hebben daarom contact opgenomen met de GGD om te kijken welke instellingen en bedrijven we apart op de hoogte moeten houden."

Het advies om het water te koken geldt alleen als je het water wil drinken. Voor afwassen, douchen en het wassen van kleding is het koken van het water niet nodig.