Man (31) verbergt half miljoen euro in auto, heeft thuis kilo's coke liggen

Een half miljoen euro verstoppen in je auto. Een 31-jarige man dacht dat dit een goed idee was en durfde er maandagmiddag ook nog mee te gaan rijden. Er was één probleem: zijn rijgedrag op de A17 bij Moerdijk viel op bij agenten, die hem aan de kant van de weg zetten voor een controle.

De agenten van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties zullen raar hebben opgekeken toen ze bij die controle een verborgen ruimte in het voertuig vonden. Daarin had de inwoner van Den Haag een half miljoen euro verstopt. Samen met de politie in Den Haag zijn ze vervolgens ook bij hem thuis gaan kijken. Daar vonden ze nog eens twaalfduizend euro en 35 kilogram cocaïne. De cash en drugs zijn in beslag genomen. De man is gearresteerd.